Возможен мокрый снег: какой будет погода на выходных

Суббота в Украине будут относительно теплой, только в западных регионах температура будет ниже, чем на остальной территории страны. Однако в воскресенье ситуация изменится.

Температура воздуха на западе прогреется до +8 +12, а ветер усилится, в то время как в других областях она составит в субботу, 18 октября, от +12 +15, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 18 октября

Активный циклон с северо-запада еще сегодня, 17 октября, принесет в Украину дожди и похолодание, которые на выходных затронут большинство регионов.

Как уже говорилось, суббота будет относительно теплой, но это – всего на день, предупреждает синоптик.

В ближайшую ночь в Украине ожидается +4 +10 градусов, и облачная погода будет препятствовать заморозкам.

В Карпатах температура воздуха может быть ниже.

Погода в Киеве 18 октября

В столице ожидается облачная, однако еще достаточно теплая погода. Во второй половине дня возможны дожди. Ветер будет дуть с юго-запада, умеренный, временами порывистый.

Відео дня

Погода на 19 октября

Уже в воскресенье, 19 октября, в Украине резко похолодает – до +4 +8 градусов. На востоке температура воздуха еще удержится на отметке +1 +15 градусов.

По всей территории страны в воскресенье ожидаются периодические дожди, а из-за резкого снижения температуры воздуха возможен и мокрый снег.

В понедельник, 20 октября, холодная погода в Украине удержится.

Диденко подчеркивает, что это похолодание – еще не окончательное, однако стоит заблаговременно позаботиться о теплых вещах.

Напомним, когда в Украину придет "бабье лето" и сколько оно продлится.

Также ранее сообщалось о том, что синоптики обещают Украине суровую зиму.