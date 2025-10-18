В Украину идут заморозки – где будет холоднее всего

В воскресенье, 19 октября, на территории Украины ожидаются заморозки и сильные порывы ветра.

В западных регионах Украины, а также в Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает Укргидрометцентр. Уровень опасности – желтый.

Ночью 20 и 21 октября в западных областях, а также ночью 21-го в Житомирской и Винницкой области ожидаются заморозки в воздухе. Температура воздуха составит от 0 до -4 градусов, а уровень опасности – II (оранжевый).

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Фото: укргидрометцентр

В свою очередь синоптик Наталья Диденко также предупреждала о грядущем похолодании и вероятности мокрого снега 19 октября из-за резкого понижения температуры.

Синоптик Игорь Кибальчич тоже прогнозирует дождливые и прохладные выходные. Однако потепление, которое начнется через неделю, позволит насладиться осенними днями.

"Бабье лето" придет в Украину на следующих выходных. В конце месяца, с 27 по 31 октября, воздух в Украине прогреется до +18, а в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +22 градусов. Самым теплым в Украине будет период с 26 по 30 октября, когда дневная температура будет от +13 до +18 градусов почти по всей территории.

