Україна переходить на зимовий час: як допомогти дітям адаптуватися до нового режиму

Цього року українці переходять на зимовий час у ніч із 25 на 26 жовтня — о 4:00 ранку за київським часом годинник необхідно перевести на одну годину назад. Однак перехід на новий час і зміна режиму може вплинути на загальне самопочуття, особливо це стосується дітей, літніх людей і тих, хто рано прокидається.

Перехід на зимовий час може тимчасово порушити біологічні ритми організму, проте адаптація зазвичай триває від трьох до семи днів. Про це розповіла в інтерв'ю виданню "Суспільне" сімейна лікарка Інна Барабан.

Україна переходить на зимовий час — поради лікарів

Медик дала кілька порад, які допоможуть людям зменшити вплив переходу на новий час. Здебільшого вони стосуються періоду, коли потрібно готуватися до сну.

На думку сімейної лікарки, потрібно дотримуватися кількох правил, щоб полегшити перехід:

не вживати кофеїн за шість годин до сну;

уникати алкоголю, тютюну і важкої їжі;

провітрювати спальню і підтримувати комфортну температуру;

не користуватися гаджетами перед сном і уникати тривожних новин.

"Здоровий сон — запорука нормального самопочуття. Восени зміна часу переноситься легше, ніж навесні. Треба шукати в усьому позитив — будемо спати на одну годину довше", — додала медик.

Тим часом західні фахівці також звертають увагу, особливо батьків, на те, як впливає перехід на зимовий час на здоров'я дітей.

Так експертка з виховання дітей Еріка Саутер у коментарі ABC News зазначила, що дітям молодшого віку може бути складніше пристосуватися до нового режиму сну. Вона радить заздалегідь змінювати розклад дитини, поступово зсуваючи час сну, харчування та пробудження на 10-15 хвилин протягом кількох днів перед переходом.

"Навіть за найкращого плану більшості дітей потрібно кілька днів, а іноді й цілий тиждень, щоб адаптуватися. Не панікуйте, якщо помітите примхливість або зміни апетиту — це нормально і мине", — наголосила Саутер.

Нагадаємо, українці традиційно переводять стрілки годинника двічі на рік: навесні — на літній час, восени — на зимовий. 16 липня 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про скасування переходу на літній час, однак документ поки що не підписаний президентом України Володимиром Зеленським.