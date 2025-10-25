Украина переходит на зимнее время: как помочь детям адаптироваться к новому режиму

В этом году украинцы переходят на зимнее время в ночь с 25 на 26 октября - в 4:00 утра по киевскому времени часы необходимо перевести на один час назад. Однако переход на новое время и смена режима может повлиять на общее самочувствие, особенно это касается детей пожилых людей и тех, кто рано просыпается.

Переход на зимнее время может временно нарушить биологические ритмы организма, однако адаптация обычно занимает от трех до семи дней. Об этом рассказала в интервью изданию "Суспільне" семейный врач Инна Барабан.

Украина переходит на зимнее время — советы врачей

Медик дала несколько советов, которые помогут людям уменьшить влияние перехода на новое время. В основном они касаются периода, когда нужно готовиться ко сну.

По мнению семейного врача нужно соблюдать несколько правил, чтобы облегчить переход:

не употреблять кофеин за шесть часов до сна;

избегать алкоголя, табака и тяжелой пищи;

проветривать спальню и поддерживать комфортную температуру;

не пользоваться гаджетами перед сном и избегать тревожных новостей.

"Здоровый сон — залог нормального самочувствия. Осенью смена времени переносится легче, чем весной. Надо искать во всем позитив — будем спать на один час дольше", — добавила медик.

Между тем западные специалисты также обращают внимание, особенно родителей, на то, как влияет переход на зимнее время на здоровье детей.

Так эксперт по воспитанию детей Эрика Саутер в комментарии ABC News отметила, что детям младшего возраста может быть сложнее приспособиться к новому режиму сна. Она советует заранее менять расписание ребенка, постепенно сдвигая время сна, приемов пищи и пробуждения на 10–15 минут в течение нескольких дней перед переходом.

"Даже при самом лучшем плане большинству детей требуется несколько дней, а иногда и целая неделя, чтобы адаптироваться. Не паникуйте, если заметите капризность или изменения аппетита — это нормально и пройдет", — подчеркнула Саутер.

Напомним, украинцы традиционно переводят стрелки часов дважды в год: весной — на летнее время, осенью — на зимнее. 16 июля 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект об отмене перехода на летнее время, однако документ пока не подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.