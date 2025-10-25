Двом одеським лікарям повідомили про підозру: їх звинувачують у смерті мільйонера (відео)

Двом лікарям однієї з приватних клінік Одеси повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов'язків, що, за даними слідства, призвело до смерті пацієнта. Ймовірно, йдеться про 62-річного бізнесмена, відомого одеського забудовника Аднана Ківана, який помер у жовтні 2024 року.

За даними Національної поліції, під час розслідування встановлено, що лікарі приватної клініки припустилися істотних порушень під час надання медичної допомоги, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

"Згідно з висновками експертизи, смерть пацієнта була умовно передчасною: за умови своєчасного діагностування, належної оцінки стану та відповідного лікування, він міг прожити набагато довше", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі Головного слідчого управління НПУ за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань зібрали достатні докази, які підтверджують зв'язок між діями медиків і смертю пацієнта.

На підставі зібраних матеріалів лікарю-хірургу та лікарю-онкологу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 140 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. Але поки що йдеться про домашній арешт підозрюваних і відсторонення від займаних посад.

В офіційних джерелах ім'я потерпілого не уточнюють — у повідомленні Офісу генпрокурора лише сказано, що це відомі бізнесмен і власник однієї з найбільших девелоперських компаній в Україні та медіа.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року в Одесі помер український мультимільйонер і бізнесмен арабсько-сирійського походження Аднан Ківан, який входив до топ-100 найбагатших людей України. Журнал Forbes оцінював його статки у 240 мільйонів доларів.

Про діагноз і причини смерті Ківана офіційно не повідомляли, проте видання "Думская" тоді повідомило, що в нього було виявлено онкологічне захворювання.