Двум одесским врачам сообщили о подозрении: их обвиняют в смерти миллионера (видео)

Двум врачам одной из частных клиник Одессы сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что, по данным следствия, привело к смерти пациента. Вероятно, речь идет о 62-летний бизнесмене, известном одесском застройщике Аднане Киване, который скончался в октябре 2024 года.

По данным Национальной полиции, в ходе расследования установлено, что врачи частной клиники допустили существенные нарушения при оказании медицинской помощи, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

“Согласно выводам экспертизы, смерть пациента была условно преждевременной: при условии своевременного диагностирования, надлежащей оценки состояния и соответствующего лечения, он мог прожить гораздо дольше”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи Главного следственного управления НПУ при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований собрали достаточные доказательства, подтверждающие связь между действиями медиков и смертью пациента.

На основании собранных материалов врачу-хирургу и врачу-онкологу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Но пока речь идет о домашнем аресте подозреваемых и отстранении от занимаемых должностей.

В официальных источниках имя пострадавшего не уточняется — в сообщении Офиса генпрокурора лишь сказано, что это известные бизнесмен и владелец одной из крупнейших девелоперских компаний в Украине и медиа.

Напомним, в октябре 2024 в Одессе скончался украинский мультимиллионер и бизнесмен арабско-сирийского происхождения Аднан Киван, который входил в топ 100 самых богатых людей Украины. Журнал Forbes оценивал его состояние в 240 миллионов долларов.

О диагнозе и причинах смерти Кивана официально не сообщалось, однако издание “Думская” тогда сообщило, что у него было обнаружено онкологическое заболевание.