Незаконно збагатилася на 160 млн: справу Крупи передаватимуть до суду

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі колишньої голови Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи.

Її підозрюють у незаконному збагаченні, недекларуванні та легалізації коштів, повідомили в НАБУ.

За версією слідства, Тетяна Крупа, ексдепутатка Хмельницької облради та керівниця КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи", у 2020-2024 роках незаконно збагатилася на близько 160 мільйонів гривень. До цієї схеми вона залучила своїх чоловіка та сина. Частину коштів фігурантка легалізувала шляхом фіктивного продажу нерухомості, після чого — за сприяння чоловіка — вивезла за кордон і розмістила на рахунках у закордонних банках.

Зараз захист Крупи знайомиться з матеріалами слідства. Якщо провину підозрюваної буде доведено судом, їй загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією всього майна.

Справа Тетяни Крупи: деталі

На той час керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу 4 жовтня 2024 року викрили на корупції співробітники Державного бюро розслідувань. У ДБР повідомляли, що під час обшуків у квартирі лікарки знайшли $6 мільйонів у тумбочці та валізах, а в її кабінеті — $100 тисяч, фальшиві медичні документи та списки військовозобов'язаних із підробленими діагнозами.

5 жовтня стало відомо, що ДБР вивчає списки людей, які були знайдені в робочому кабінеті керівниці Хмельницької МСЕК. ЗМІ також повідомляли, що всі чоловіки з родини затриманої чиновниці мають оформлену інвалідність. Разом із довідкою вони отримали відстрочку від мобілізації та право виїзду за кордон.

Крупі було оголошено підозру в незаконному збагаченні. 7 жовтня суд обрав запобіжний захід голові Хмельницької МСЕК у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 500 млн гривень застави.

Затримана голова МСЕК Крупа відкинула звинувачення і заявила, що знайдені у квартирі гроші належать іншим особам.

Пізніше рішенням суду заставу було зменшено з понад 500 млн до 20 млн грн. Ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа вийшла на свободу 4 вересня. Станом на 11 вересня 2025 року сторона захисту надала прокуратурі підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави за Крупу.

Її син, ексначальник Головного управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області Олександр Крупа, також мав великі заощадження. Він задекларував за 2024 рік десять земельних ділянок і великі суми готівкою.