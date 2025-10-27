Незаконно обогатилась на 160 млн: дело Крупы будут передавать в суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу бывшей главы Хмельнийцкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы.

Ее подозревают в незаконном обогащении, недекларировании и легализации средств, сообщили в НАБУ.

По версии следствия, Татьяна Крупа, экс-депутат Хмельницкого облсовета и руководительница КЗЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы", в 2020-2024 годах незаконно обогатилась около 160 миллионов гривен. К этой схеме она привлекла своих мужа и сына. Часть средств фигурантка легализовала путем фиктивной продажи недвижимости, после чего – при содействии мужа – вывезла за границу и разместила на счетах в зарубежных банках.

Сейчас защита Крупы знакомится с материалами следствия. Если вина подозреваемой будет доказана судом, ей грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества.

Дело Татьяны Крупы: детали

В то время руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу 4 октября 2024 года разоблачили на коррупции сотрудники Государственного бюро расследований. В ГБР сообщали, что во время обысков в квартире врача нашли $6 миллионов в тумбочке и чемоданах, а в ее кабинете — $100 тысяч, фальшивые медицинские документы и списки военнообязанных с поддельными диагнозами.

5 октября стало известно, что ГБР изучает списки людей, которые были найдены в рабочем кабинете руководительницы Хмельницкой МСЭК. СМИ также сообщали, что все мужчины из семьи задержанной чиновницы имеют оформленную инвалидность. Вместе со справкой они получили отсрочку от мобилизации и право выезда за границу.

Крупе было объявлено подозрение в незаконном обогащении. 7 октября суд избрал меру пресечения главе Хмельницкой МСЭК в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 500 млн гривен залога.

Задержанная глава МСЭК Крупа отвергла обвинения и заявила, что найденные в квартире деньги принадлежат другим лицам.

Позже решением суда залог был уменьшен с более 500 млн до 20 млн грн. Экс-глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа вышла на свободу 4 сентября. По состоянию на 11 сентября 2025 года сторона защиты предоставила прокуратуре подтверждающие документы о внесении в полном объеме залога за Крупу.

Ее сын, экс-начальник Главного управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области Александр Крупа, также имел крупные сбережения. Он задекларировал за 2024 год десять земельных участков и крупные суммы наличными.