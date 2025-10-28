Погрожував зброєю і розбив скло: в Одесі поліцейський напав на авто ТЦК, — ДБР (фото)

Підтримайте нас RU
Розбивши скло буса, чоловік утік з місця події | Фото: ДБР

Співробітник одного з підрозділів поліції вплутався в конфлікт зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого розбив скло їхнього автомобіля і поїхав геть.

Інцидент стався напередодні ввечері в Одесі, повідомили в Державному бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, о 21.35 вечора співробітники ТЦК зупинили авто для перевірки документів водія.

У цей момент до них під'їхала інша машина, з якої вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого залишив місце події.

В Одесі напали на авто ТЦК
У службовому авто ТЦК розбито скло
Фото: ДБР
В Одесі напали на авто ТЦК
Осколки всипали салон авто
Фото: ДБР
В Одесі напали на авто ТЦК
Фото: ДБР

Уже незабаром його зупинили інші правоохоронці. Під час перевірки документів виявилося, що він є співробітником одного з підрозділів поліції, а на момент інциденту чоловік був нетверезим. У нього забрали зброю і склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

За фактом погрози працівникам правоохоронного органу проти нього порушено кримінальне провадження.

Нагадаємо, 2 жовтня у Кривому Розі чоловік із ножем напав на співробітників ТЦК. Обидва військових, яким 53 роки і 36 років, потрапили до лікарні. Один із них був у важкому стані.

Також повідомлялося, що група невідомих напала на ТЦК у Калуші, троє військовозобов'язаних втекли.