Погрожував зброєю і розбив скло: в Одесі поліцейський напав на авто ТЦК, — ДБР (фото)
Співробітник одного з підрозділів поліції вплутався в конфлікт зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого розбив скло їхнього автомобіля і поїхав геть.
Інцидент стався напередодні ввечері в Одесі, повідомили в Державному бюро розслідувань.
За попередньою інформацією, о 21.35 вечора співробітники ТЦК зупинили авто для перевірки документів водія.
У цей момент до них під'їхала інша машина, з якої вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого залишив місце події.
Уже незабаром його зупинили інші правоохоронці. Під час перевірки документів виявилося, що він є співробітником одного з підрозділів поліції, а на момент інциденту чоловік був нетверезим. У нього забрали зброю і склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані.
За фактом погрози працівникам правоохоронного органу проти нього порушено кримінальне провадження.
Нагадаємо, 2 жовтня у Кривому Розі чоловік із ножем напав на співробітників ТЦК. Обидва військових, яким 53 роки і 36 років, потрапили до лікарні. Один із них був у важкому стані.
Також повідомлялося, що група невідомих напала на ТЦК у Калуші, троє військовозобов'язаних втекли.