Погрожував зброєю і розбив скло: в Одесі поліцейський напав на авто ТЦК, — ДБР (фото)

Співробітник одного з підрозділів поліції вплутався в конфлікт зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого розбив скло їхнього автомобіля і поїхав геть.

Інцидент стався напередодні ввечері в Одесі, повідомили в Державному бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, о 21.35 вечора співробітники ТЦК зупинили авто для перевірки документів водія.

У цей момент до них під'їхала інша машина, з якої вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого залишив місце події.

У службовому авто ТЦК розбито скло

Осколки всипали салон авто

Фото: ДБР

Уже незабаром його зупинили інші правоохоронці. Під час перевірки документів виявилося, що він є співробітником одного з підрозділів поліції, а на момент інциденту чоловік був нетверезим. У нього забрали зброю і склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

За фактом погрози працівникам правоохоронного органу проти нього порушено кримінальне провадження.

Нагадаємо, 2 жовтня у Кривому Розі чоловік із ножем напав на співробітників ТЦК. Обидва військових, яким 53 роки і 36 років, потрапили до лікарні. Один із них був у важкому стані.

Також повідомлялося, що група невідомих напала на ТЦК у Калуші, троє військовозобов'язаних втекли.