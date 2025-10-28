Угрожал оружием и разбил стекло: в Одессе полицейский напал на авто ТЦК, — ГБР (фото)

Сотрудник одного из подразделений полиции ввязался в конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки, после чего разбил стекло их автомобиля и уехал прочь.

Инцидент произошел накануне вечером в Одессе, сообщили в Государственном бюро расследований.

По предварительной информации, в 21.35 вечера сотрудники ТЦК остановили авто для проверки документов водителя.

В этот момент к ним подъехала другая машина, из которой вышел мужчина с оружием. Угрожая военнослужащим, он разбил прикладом оружия стекло на служебном автомобиле, после чего покинул место происшествия.

В служебном авто ТЦК разбито стекло Фото: ГБР

Осколки усыпали салон авто Фото: ГБР

Фото: ГБР

Уже вскоре его остановили другие правоохранители. При проверке документов оказалось, что он является сотрудником одного из подразделений полиции, а на момент инцидента мужчина нетрезвым. У него забрали оружие и составили административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

По факту угрозы работникам правоохранительного органа против него возбуждено уголовное производство.

Напомним, 2 октября в Кривом Роге мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК. Оба военных, которым 53 года и 36 лет, попали в больницу. Один из них был в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что группа неизвестных напала на ТЦК в Калуше, трое военнообязанных сбежали.