Угрожал оружием и разбил стекло: в Одессе полицейский напал на авто ТЦК, — ГБР (фото)
Сотрудник одного из подразделений полиции ввязался в конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки, после чего разбил стекло их автомобиля и уехал прочь.
Инцидент произошел накануне вечером в Одессе, сообщили в Государственном бюро расследований.
По предварительной информации, в 21.35 вечера сотрудники ТЦК остановили авто для проверки документов водителя.
В этот момент к ним подъехала другая машина, из которой вышел мужчина с оружием. Угрожая военнослужащим, он разбил прикладом оружия стекло на служебном автомобиле, после чего покинул место происшествия.
Уже вскоре его остановили другие правоохранители. При проверке документов оказалось, что он является сотрудником одного из подразделений полиции, а на момент инцидента мужчина нетрезвым. У него забрали оружие и составили административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
По факту угрозы работникам правоохранительного органа против него возбуждено уголовное производство.
Напомним, 2 октября в Кривом Роге мужчина с ножом напал на сотрудников ТЦК. Оба военных, которым 53 года и 36 лет, попали в больницу. Один из них был в тяжелом состоянии.
Также сообщалось, что группа неизвестных напала на ТЦК в Калуше, трое военнообязанных сбежали.