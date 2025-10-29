В Україні затримали військового інструктора з Європи: міг працювати на ФСБ

Колишнього військового інструктора з однієї з європейських країн затримали в Києві контррозвідка і слідчі Служби безпеки України.

Чоловіка підозрюють у тому, що він передавав російським спецслужбам інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів, повідомили у пресслужбі СБУ.

Під час розслідування з'ясувалося, що на початку 2024 року чоловік, який має фахові навички з вогневої та тактичної підготовки, приїхав в Україну для роботи інструктором з мобілізації.

Однак уже за кілька місяців фігурант справи вирішив заробляти в інший спосіб і почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам. Для цього він залишав "оголошення" в різних прокремлівських інтернет-групах. Уже незабаром його завербував співробітник ФСБ, і той почав співпрацювати з росіянами.

За даними правоохоронців, він передав ворогові інформацію про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він спілкувався раніше, а також координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де він тренував мобілізованих.

Затримання європейця здійснили у столиці України Фото: СБУ

Далі окупанти надіслали йому інструкцію з виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також координати схованки, з якої він дістав пістолет із двома спорядженими магазинами.

Свої плани він не встиг реалізувати, оскільки був затриманий. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про розміщення ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство у справі триває.

