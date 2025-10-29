В Украине задержали военного инструктора из Европы: мог работать на ФСБ

Бывший военный инструктор из одной из европейских стран задержан в Киеве контразведкой и следователями Службы безопасности Украины.

Мужчину подозревают в том, что он передавал российским спецслужбам информацию о Силах обороны Украины и готовился к совершению терактов, сообщили в пресс-службе СБУ.

В ходе расследования выяснилось, что в начале 2024 мужчина, имеющий профессиональные навыки по огневой и тактической подготовке, приехал в Украину для работы инструктором по мобилизации.

Однако уже через несколько месяцев фигурант дела решил зарабатывать другим способом и начал предлагать свои услуги российским спецслужбам. Для этого он оставлял "объявления" в разных прокремлевских интернет-группах. Уже вскоре его завербовал сотрудник ФСБ, и тот начал сотрудничать с россиянами.

По данным правоохранителей, он передал врагу информацию об иностранных инструкторах Сил обороны, с которыми он общался раньше, а также координаты учебных центров ВСУ на юге Украины, где он тренировал мобилизованных.

Задержание европейца произвели в столице Украины Фото: СБУ

Далее оккупанты прислали ему инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также координаты тайника, из которого он достал пистолет с двумя снаряженными магазинами.

Свои планы он не успел реализовать, поскольку был задержан. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Задержанному грозит о 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие по делу продолжается.

