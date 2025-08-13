"Действительно топовая крыса": СБУ дезинформировала предателя Козюру, когда тот передавал данные РФ, — Малюк

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл детали в деле предателя Дмитрия Козюры, возглавлявшего штаб Антитеррористического центра. СБУ пришлось буквально "пожить" с ним, отслеживая действия, а также продумать операцию по разоблачению, для которой пришлось придумывать фейки. Данные Козюра передавал российским спецслужбам, которые "радовались", считая их ценной информацией.

При этом дело Козюры движется в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, а сам он согласился на сотрудничество со следствием, дав показания. Подробности Василий Малюк рассказал в интервью для телеканала "Мы-Украина", которое обнародовали 12 августа.

Когда журналистка спросила у главы СБУ о задержании "крысы" Козюры, поинтересовавшись, как продвигается следствие, Малюк признался, что его пришлось долго документировать.

"Ну, это действительно топовая крыса. Мы долго его документировали, был проведен комплекс таких сложных, негласных розыскных мероприятий, и технических, в том числе", — отметил Малюк.

По словам чиновника, спецслужбы буквально "жили" с Козюрой, ведя за ним круглосуточный контроль и отслеживание. Следили в частности за квартирой, куда предатель выезжал специально, чтобы там выходить на контакт с российскими службами.

В ходе отслеживания действий Козюры СБУ осуществила 14 действий предоставления дезинформации врагу. В России взамен радовались полученным данным, считая их правдивыми и ценными.

"То есть, мы контролируемо давали ему информацию, которую он передавал на ту сторону. И в ФСБ, там, в ладоши они хлопали, и думали, что они получили какие-то топовые данные", — поделился Малюк.

На самом же деле россиян вводили в заблуждение, добавил глава СБУ.

Когда Козюру задержали, то сообщили, что ему желательно идти на сотрудничество со следствием, поскольку тогда есть шанс на то, что его в ходе обмена поменяют на защитников из российского плена. Если бы Козюра отказался, ему бы грозило пожизненное заключение, отметил Малюк.

"Поэтому он все рассказал подробно, выдал гаджеты, выдал способы связи", — рассказал глава СБУ.

Также Малюк добавил, что Дмитрий Козюра был завербован российскими спецслужбами еще в 2018 году в Вене.

Напомним, меру пресечения топ-руководителю СБУ Дмитрию Козюре, возглавлявшему штаб Антитеррористического центра, суд избрал еще 13 февраля. Тогда во время заседания он признался, что работал на российскую агентуру с 2018 года, а во время полномасштабной войны продолжил.

Также во время интервью Василий Малюк рассказал подробности атак по Крымскому мосту, а также заявил, что россияне больше не используют его для военной логистики после операций СБУ.