"Дійсно топовий щур": СБУ дезінформувала зрадника Козюру, коли той передавав дані РФ, — Малюк

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розкрив деталі у справі зрадника Дмитра Козюри, що очолював штаб Антитерористичного центру. СБУ довелося буквально "пожити" з ним, відстежуючи дії, а також продумати операцію з викриття, для якої довелося придумувати фейки. Дані Козюра передавав російським спецслужбам, які "раділи", вважаючи їх за цінну інформацію.

При цьому справа Козюри рухається відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, а сам він погодився на співпрацю зі слідством, давши покази. Подробиці Василь Малюк розповів в інтерв'ю для телеканалу "Ми-Україна", яке оприлюднили 12 серпня.

Коли журналістка запитала у голови СБУ про затримання "щура" Козюри, поцікавившись, як просувається слідство, Малюк зізнався, що його довелося довго документувати.

"Ну, це дійсно топовий щур. Ми довго його документували, був проведений комплекс таких складних, негласних розшукових заходів, і технічних, у тому числі", — зазначив Малюк.

За словами посадовця, спецслужби буквально "жили" з Козюрою, ведучи за ним цілодобовий контроль та відстеження. Стежили зокрема за квартирою, куди зрадник виїжджав спеціально, аби там виходити на контакт з російськими службами.

В ході відстеження дій Козюри СБУ здійснила 14 дій надання дезінформації ворогу. У Росії натомість раділи отриманим даним, вважаючи їх правдивими та цінними.

"Тобто, ми контрольовано давали йому інформацію, яку він передавав на ту сторону. І у ФСБ, там, в долоні вони плескали, і думали, що вони здобули якісь топові дані", — поділився Малюк.

Насправді ж росіян вводили в оману, додав голова СБУ.

Коли Козюру затримали, то повідомили, що йому бажано йти на співпрацю зі слідством, оскільки тоді є шанс на те, що його в ході обміну поміняють на оборонців з російського полону. Якби Козюра відмовився, йому б загрожувало довічне ув'язнення, зазначив Малюк.

"Тому він все розповів детально, видав гаджети, видав способи зв'язку", — розповів голова СБУ.

Також Малюк додав, що Дмитра Козюру було завербовано російськими спецслужбами ще у 2018 році у Відні.

Нагадаємо, запобіжний захід топкерівнику СБУ Дмитру Козюрі, що очолював штаб Антитерористичного центру, суд обрав ще 13 лютого. Тоді під час засідання він зізнався, що працював на російську агентуру з 2018 року, а під час повномасштабної війни продовжив.

Також під час інтерв'ю Василь Малюк розповів подробиці атак по Кримському мосту, а також заявив, що росіяни більше не використовують його для військової логістики після операцій СБУ.