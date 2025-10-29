На Черкащині військовослужбовця засудили до 10 років в'язниці: що він зробив (відео)

Шполянський районний суд Черкаської області засудив військовослужбовця, який торік мало не вбив трьох підлітків, до 10 років ув'язнення.

Його визнали винним у скоєнні закінченого замаху на умисне вбивство двох або більше осіб та придбанні, носінні, зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, повідомила Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Слідство встановило, що в жовтні 2024 року військовослужбовець однієї з військових частин, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, під'їхав автомобілем до магазину в центрі села Кримки Черкаської області, де перебувала компанія молодих людей.

На ґрунті раніше виниклого конфлікту, бажаючи помститися і, як стверджує суд, розуміючи свої дії та наслідки таких дій, він кинув з вікна бойову осколкову гранату Ф-1 у бік компанії.

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали троє людей — двоє 17-річних і один 18-річний. Серед них була дівчина. Усіх поранених госпіталізували, і лікарям вдалося врятувати їм життя.

Правоохоронці з'ясували, що гранату та набої чоловік зберігав удома незаконно.

За сукупністю скоєних злочинів його засудили до 10 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

За інформацією "ТСН", того вечора, близько 22:00, до магазину, де стояла компанія молодих людей, засуджений під'їхав не один, а з другом. Вони обидва нібито були нетверезими і почали чіплятися до підлітків, після чого поїхали. Однак через деякий час чоловік повернувся вже один і кинув гранату в дітей.

Серед поранених, як уже йшлося вище, була одна дівчина, котра отримала численні осколкові поранення ніг і рук.

Уже невдовзі поліція затримала 39-річного жителя сусіднього села. Односельці були шоковані таким вчинком чоловіка, який пішов захищати країну ще навесні 2022 року.

