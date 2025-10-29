В Черкасской области военнослужащего приговорили к 10 годам тюрьмы: что он сделал (видео)

Шполянский районный суд Черкасской области приговорил военнослужащего, который в прошлом году чуть не убил троих подростков, к 10 годам заключения.

Его признали виновным в совершении оконченного покушения на умышленное убийство двух или более лиц и приобретении, ношении, хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, сообщила Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Следствие установило, что в октябре 2024 года военнослужащий одной из воинских частей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подъехал на автомобиле к магазину в центре села Крымки Черкасской области, где находилась компания молодых людей.

На почве ранее возникшего конфликта, желая отомстить и, как утверждает суд, понимая свои действия и последствия таких действий, он бросил из окна боевую осколочную гранату Ф-1 в сторону компании.

В результате взрыва телесные повреждения разной степени тяжести получили три человека — двое 17-летних и один 18-летний. Среди них была девушка. Всех раненых госпитализировали, и врачам удалось спасти им жизни.

Правоохранители выяснили, что гранату и патроны мужчина хранил дома незаконно.

По совокупности совершенных преступлений его приговорили к 10 годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

По информации "ТСН", в тот вечер, около 22:00, к магазину, где стояла компания молодых людей, осужденный подъехал не один, а с другом. Они оба якобы были нетрезвыми и начали цепляться к подросткам, после чего уехали. Однако спустя некоторое время мужчина вернулся уже один и бросил гранату в детей.

Среди раненых, как уже говорилось выше, была одна девушка, которая получила многочисленные осколочные ранения ног и рук.

Уже вскоре полиция задержала 39-летнего жителя соседнего села. Односельчане были шокированы таким поступком мужчины, который пошел защищать страну еще весной 2022 года.

