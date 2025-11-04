У Харкові таксиста оштрафували через російську мову: відмовив у грубій формі

На 5100 гривень оштрафовано співробітника однієї з харківських служб таксі за те, що той у грубій формі відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою.

Відповідне рішення згідно зі статтею 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення винесла Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, про що повідомляють на сторінці омбудсменки.

Заяви про порушення також було направлено до поліції, Служби безпеки України та центрального офісу служби таксі.

В останньому вже відреагували на інцидент. Там повідомили, що доступ цього співробітника до платформи обмежено безстроково, а всі водії отримали оновлене повідомлення з вимогою обслуговувати пасажирів виключно державною мовою.

"Ми очікуємо відповіді і від правоохоронних органів щодо надання правової оцінки висловлюванням водія, які можуть мати ознаки виправдання дій держави-агресора. Особи, які зневажливо ставляться до української мови, до державних символів і до самої держави Україна, мають відповісти за законом. Ми не маємо права толерувати прояви мовної агресії", — заявила Івановська.

Випадок із таксистом у Харкові — не перший. На початку вересня інший харків'янин зі служби таксі потрапив у поле зору Івановської з тієї ж причини, а в Одесі співробітника служби теж оштрафували за відмову розмовляти з пасажиром українською мовою на 3400 грн.

Два місяці тому Олена Івановська закликала всі служби таксі перевірити водіїв на знання державної мови

Додамо, що згідно зі статтею 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" в усіх видах пасажирського транспорту українська є мовою обслуговування пасажирів (лише на прохання пасажира його індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін).

Тимчасом в Україні понад половина всіх підлітків спілкуються вдома російською мовою. За інформацією заступниці міністра освіти і науки Анастасії Коновалової, у 2022 році українську постійно використовували 46% дітей, у 2023-му цей показник зріс до 55%, а у 2024-му знизився до 49%. Водночас кількість тих, хто вважає себе впевненим користувачем мови, зростає: 61% у 2022 році, 72% у 2023-му і 75% у 2024-му.

Нагадаємо, що письменниця Лариса Ніцой вважає мовний примус необхідним для виконання закону без насильства.