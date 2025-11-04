В Харькове таксиста оштрафовали из-за русского языка: отказал в грубой форме

На 5100 гривен оштрафован сотрудник одной из харьковских служб такси за то, что тот в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке.

Соответствующее решение согласно статье 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях вынесла Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, о чем сообщается на странице омбудсмена.

Заявления о нарушении также были направлены в полицию, Службу безопасности Украины и центральный офис службы такси.

В последнем уже отреагировали на инцидент. Там сообщили, что доступ этого сотрудника к платформе ограничен бессрочно, а все водители получили обновленное сообщение с требованием обслуживать пассажиров исключительно на государственном языке.

"Мы ожидаем ответа и от правоохранительных органов относительно предоставления правовой оценки высказываниям водителя, которые могут иметь признаки оправдания действий государства-агрессора. Лица, которые пренебрежительно относятся к украинскому языку, к государственным символам и к самому государству Украина, должны ответить по закону. Мы не имеем права толеровать проявления языковой агрессии", – заявила Ивановская.

Случай с таксистом в Харькове – не первый. В начале сентября другой харьковчанин из службы такси попал в поле зрения Ивановской по той же причине, а в Одессе сотрудник службы тоже был оштрафован за отказ разговаривать с пассажиром на украинском языке на 3400 грн.

Два месяца назад Елена Ивановская призвала все службы такси проверить водителей на знание государственного языка

Добавим, что согласно статьи 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" во всех видах пассажирского транспорта украинский является языком обслуживания пассажиров (только по просьбе пассажира его индивидуальное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон).

Тем временем в Украине более половины всех подростков общаются дома на руссом языке. По информации заместителя министра образования и науки Анастасии Коноваловой, в 2022 году украинский постоянно использовали 46% детей, в 2023-м этот показатель вырос до 55%, а в 2024-м снизился до 49%. В то же время количество тех, кто считает себя уверенным пользователем языка, растет: 61% в 2022 году, 72% в 2023-м и 75% в 2024-м.

Напомним, что писательница Лариса Ницой считает языковое принуждение необходимым для выполнения закона без насилия.