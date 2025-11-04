У НАБУ поскаржилися на дії прокурорів: серед ночі увірвалися до співробітника без рішення суду

У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) повідомили про те, що до одного з їхніх співробітників нагрянули з обшуками правоохоронці, і до нього нібито було застосовано фізичну силу.

За інформацією НАБУ, 4 листопада приблизно о третій годині ночі прокурори Офісу генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у працівника Бюро, незважаючи на те, що про будь-яку підозру йому не повідомляли.

"Обшук відбувався без ухвали суду та ймовірно пов'язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов'язків. Зазначений співробітник НАБУ бере участь у документуванні низки корупційних справ і завжди діяв чітко в межах законодавства України", — йдеться в публікації.

У НАБУ додали, що напередодні обшуку за цією людиною велося спостереження. Наразі встановлюються обставини події та всі причетні.

Відео дня

В Офісі Генерального прокурора ситуацію поки що ніяк не коментували. Також нічого стосовно цього поки не сказав і сам генпрокурор Руслан Кравченко.

Нагадаємо, нещодавно співробітники НАБУ і САП повідомили про підозру в легалізації незаконних доходів на суму понад 9 млн грн чинному народному депутату. За словами нардепа Ярослава Железняка, йдеться про Євгена Шевченка.

Також повідомлялося, що НАБУ заявило про викриття прокурора Офісу Генпрокурора на підбурюванні до хабара.