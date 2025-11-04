В НАБУ пожаловались на действия прокуроров: среди ночи ворвались к сотруднику без решения суда

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) сообщили о том, что к одному из их сотрудников нагрянули с обысками правоохранители, и к нему якобы была применена физическая сила.

По информации НАБУ, 4 ноября около трех часов ночи прокуроры Офиса Генерального прокурора в сопровождении спецназовцев провели обыск у работника Бюро, несмотря на то, что ни о какм-либо подозрении ему не сообщалось.

"Обыск проходил без постановления суда и вероятно связан с непосредственным исполнением работником профессиональных обязанностей. Указанный сотрудник НАБУ принимает участие в документировании ряда коррупционных дел и всегда действовал четко в рамках законодательства Украины", – говорится в публикации.

В НАБУ добавили, что накануне обыска за этим человеком велось наблюдение. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и все причастные.

В Офисе Генерального прокурора ситуацию пока что никак не прокомментировали. Также ничего по этому поводу пока не сказал и сам генпрокурор Руслан Кравченко.

Напомним, недавно сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении в легализации незаконных доходов на сумму более 9 млн грн действующему народному депутату. По словам нардепа Ярослава Железняка, речь идет о Евгении Шевченко.

Также сообщалось, что НАБУ заявило о разоблачении прокурора Офиса Генпрокурора на подстрекательстве к взятке.