Купил два "люксовых" авто: нардеп Шевченко получил подозрение в отмывании 9 млн грн, — Железняк

Сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении в легализации незаконных доходов на сумму более 9 млн грн действующему народному депутату. По словам нардепа Ярослава Железняка, речь идет о Евгении Шевченко.

Нардеп Евгений Шевченко уже получал подозрения в мошенничестве и в государственной измене. Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специальной антикоррупционной прокуратурой 16 октября сообщило действующему парламентарию о подозрении в отмывании доходов, полученных преступным путем.

По информации следствия, депутат незаконно завладел средствами частного общества, пообещав посодействовать в получении разрешения на перевозку минеральных удобрений через границу. По словам следователей, нардеп не совершил в интересах компании никаких действий после получения денег на счет близкого родственника, а впоследствии пытался скрыть их происхождение.

По данным НАБУ и САП, депутат разработал схему легализации: 9 млн грн сначала перечислили на счета юридической компании родственника парламентария под видом оплаты за предоставление правовых услуг, а затем часть этой суммы перевели на другой счет и купили на эти деньги два "люксовых" автомобиля: BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.

Впоследствии подозреваемый, по информации следователей, начал нескрываемо пользоваться этими авто и создавать видимость, что купил их на легальные доходы от бизнеса.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины: легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк утверждает, что речь идет о его коллеге Евгении Шевченко, который был избран в 2019 году от партии "Слуга народа", а в мае 2021 года был исключен из фракции.

Дело Евгения Шевченко: детали

Служба безопасности Украины 14 ноября 2024 года вручила подозрение в госизмене действующему нардепу, который, по данным следствия, занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах России. Депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что под следствием оказался Евгений Шевченко.

13 июня СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что нардеп Шевченко получил второе подозрение в государственной измене, за что ему грозит пожизненное заключение.

В СБУ 11 июля сообщали, что действующего нардепа подозревают в мошенничестве: по данным следствия, он требовал взятку 14,5 млн грн за устранение искусственно созданных препятствий для доставки минеральных удобрений из Беларуси в Украину, и на эти деньги купил три люксовые машины. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что речь идет о Евгении Шевченко.

Напомним, 16 октября в соцсетях сообщали, что НАБУ проводит задержание возле Офиса генпрокурора в Киеве, однако в бюро официально не комментировали эту информацию.