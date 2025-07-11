"Выдурил" 14,5 миллионов на три люксовые машины: нардепу Шевченко вручили новое подозрение

Действующий депутат, который уже сидит под стражей по делу о государственной измене, получил новое подозрение — в мошенничестве. По данным СМИ, речь идет о Евгении Шевченко, и следователи ГБР также пришли с обысками к экс-министру инфраструктуры Александру Кубракову.

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Парламентария, который уже находится под стражей, уличили в новых преступлениях. Деталями 11 июля поделились в Службе безопасности Украины.

"Правоохранители задокументировали, как нардеп выманивал деньги у одной из украинских компаний, которая покупала минеральные удобрения в Беларуси. Прикрываясь связями с соседним государством, фигурант создавал искусственные препятствия при доставке товаров из Беларуси в Украину, а за их решение требовал взятку в 14,5 млн грн", — сообщила пресс-служба.

Следствие установило, что соответствующая сумма поступила на счета коммерческой структуры, которая принадлежит сыну подозреваемого. Кроме того, нардеп мог получать регулярные "откаты", предлагая другим предпринимателям белорусские квоты на поставку удобрений. Он получил подозрение в мошенничестве, совершенном в крупных размерах.

Фото подозреваемого, которым, по данным СМИ, является Евгений Шевченко Фото: СБУ

В Государственном бюро расследований уточнили, что для сделок фигурант использовал свои личные политические и экономические связи в Беларуси.

Схема, по версии следствия, была такой: украинская компания заплатила деньги за удобрения, но белорусская сторона затягивала процесс, и депутат решил этим воспользоваться. Он убедил предпринимателей, что те не имеют необходимых разрешений, кто точно знал, что это не так. За устранение проблемы, которой на самом деле и не было, политик требовал заключения договора о консультационных услугах с подконтрольной ему фирмой. Он уверял, что без этой договоренности удобрения не поставят.

Компания пыталась получить уже оплаченные удобрения и оказалась в ситуации, где зависела депутата. Поэтому предприятие согласилось на условия, заключило договор и потратило дополнительные средства.

По данным ГБР, полученные 14,5 миллиона грн нардеп потратил на три машины премиум-класса: Porsche Macan, BMW X5M 2021 года выпуска и Mercedes-Benz AMG 2022 года выпуска. Оформлены они были на подконтрольных лиц.

"Задекларированная суммарная таможенная стоимость этих транспортных средств превышает 250 тыс. евро", — добавили в ведомстве.

Пресс-службы не разглашают имени подозреваемого. Однако в "Интерфакс" сообщили, что речь идет о парламентарии Евгении Шевченко.

Кроме того, собеседник "Украинской правды" из правоохранительных органов рассказал, что утром 11 июля следователи ГБР пришли с обысками к экс-министру инфраструктуры Александру Кубракову. Отмечается, что следственные действия проводят по делу о мошенничестве, по которому вручили подозрение Шевченко.

Сам Кубраков заявил в соцсетях, что ни с нардепом, ни с Беларусью, ни с закупками удобрений или "любыми другими махинациями" никак не связан. Он рассказал, что последний раз контактировал с Шевченко еще до полномасштабной войны.

"Он обращался ко мне как народный депутат к министру инфраструктуры. Никаких других дел или даже общения вне профессиональной деятельности я не имел, после 22 февраля я знал о жизни Шевченко исключительно из прессы", — заявил бывший чиновник.

Он заверил, что выступает за свободный доступ правоохранителей ко всем необходимым им материалам и не собирается ничего скрывать от следствия.

Напомним, первое подозрение в государственной измене нардеп Евгений Шевченко получил еще в конце 2024 года из-за распространения фейков в интересах России и поездки в Беларусь для налаживания "схем". В СБУ уточняли, что речь идет о закупках для подконтрольных компаний электроэнергии и аммиачных удобрений по заниженной цене.

15 ноября прошлого года суд отправил Шевченко в СИЗО. Во время заседания нардеп заявлял, что произошло "какое-то недоразумение", жаловался на обыски и призвал к "интеллектуальной дискуссии".

В прошлом месяце Шевченко вручили уже второе подозрение в государственной измене. Независимая экспертиза подтвердила, что он действовал в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины. В частности, парламентарий призвал украинцев сложить оружие перед врагом. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.