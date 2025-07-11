"Видурив" 14,5 мільйонів на три люксові машини: нардепу Шевченку вручили нову підозру

Чинний депутат, який вже сидить під вартою у справі про державну зраду, отримав нову підозру — у шахрайстві. За даними ЗМІ, йдеться про Євгенія Шевченка, і слідчі ДБР також завітали з обшуками до ексміністра інфраструктури Олександра Кубракова.

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Парламентаря, який вже перебуває під вартою, викрили на нових злочинах. Деталями 11 липня поділились у Службі безпеки України.

"Правоохоронці задокументували, як нардеп видурював гроші в однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в Білорусі. Прикриваючись зв’язками із сусідньою державою, фігурант створював штучні перешкоди при доставці товарів з білорусі в Україну, а за їхнє вирішення вимагав хабар у 14,5 млн грн", — повідомила пресслужба.

Слідство встановило, що відповідна сума надійшла на рахунки комерційної структури, яка належить сину підозрюваного. Окрім того, нардеп міг отримувати регулярні "відкати", пропонуючи іншим підприємцям білоруські квоти на постачання добрив. Він отримав підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

Фото підозрюваного, яким, за даними ЗМІ, є Євгеній Шевченко Фото: СБУ

У Державному бюро розслідувань уточнили, що для оборудок фігурант використав свої особисті політичні та економічні зв’язки у Білорусі.

Схема, за версією слідства, була такою: українська компанія сплатила гроші за добрива, але білоруська сторона затягувала процес, і депутат вирішив цим скористатись. Він переконав підприємців, що ті не мають необхідних дозволів, хто достеменно знав, що це не так. За усунення проблеми, якої насправді й не було, політик вимагав укладення договору про консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою. Він запевняв, що без цієї домовленості добрива не поставлять.

Компанія намагалась отримати вже оплачені добрива й опинилась у ситуації, де залежала депутата. Тож підприємство погодилось на умови, уклало договір та витратило додаткові кошти.

За даними ДБР, отримані 14,5 мільйона грн нардеп витратив на три машини преміумкласу: Porsche Macan, BMW X5M 2021 року випуску та Mercedes-Benz AMG 2022 року випуску. Оформлені вони були на підконтрольних осіб.

"Задекларована сумарна митна вартість цих транспортних засобів перевищує 250 тис. євро", — додали у відомстві.

Пресслужби не розголошують імені підозрюваного. Однак в "Інтерфакс" повідомили, що йдеться про парламентаря Євгенія Шевченка.

Окрім того, співрозмовник "Української правди" з правоохоронних органів розповів, що вранці 11 липня слідчі ДБР прийшли з обшуками до ексміністра інфраструктури Олександра Кубракова. Зазначається, що слідчі дії проводять у справі про шахрайство, за якою вручили підозру Шевченку.

Сам Кубраков заявив у соцмережах, що ані з нардепом, ані з Білоруссю, ані з закупівлями добрив або "будь-якими іншими махінаціями" жодним чином не пов’язаний. Він розповів, що востаннє контактував з Шевченком ще до повномасштабної війни.

"Він звертався до мене як народний депутат до міністра інфраструктури. Жодних інших справ або навіть спілкування поза межами професійної діяльності я не мав, після лютого 22 я знав про життя Шевченка виключно з преси", — заявив колишній чиновник.

Він запевнив, що виступає за вільний доступ правоохоронців до всіх необхідних їм матеріалів і не збирається нічого приховувати від слідства.

Нагадаємо, першу підозру у державній зраді нардеп Євгеній Шевченко отримав ще наприкінці 2024 року через поширення фейків в інтересах Росії та поїздки в Білорусь для налагодження "схем". У СБУ уточнювали, що йдеться про закупівлі для підконтрольних компаній електроенергії та аміачних добрив за заниженою ціною.

15 листопада минулого року суд відправив Шевченка в СІЗО. Під час засідання нардеп заявляв, що сталося "якесь непорозуміння", скаржився на обшуки та закликав до "інтелектуальної дискусії".

Минулого місяця Шевченку вручили вже другу підозру у державній зраді. Незалежна експертиза підтвердила, що він діяв на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України. Зокрема, парламентар закликав українців скласти зброю перед ворогом. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.