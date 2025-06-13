Загрожує довічне: нардеп Шевченко отримав другу підозру в державній зраді, — ЗМІ (відео)

Чинному народному депутату України, який вже перебуває під вартою з листопада 2024 року, повідомлено про нову підозру у державній зраді. Йому інкримінують масове поширення фейків кремлівської пропаганди.

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Факти дій підозрюваного нардепа на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України підтвердила незалежна експертиза. В Службі безпеки України повідомили, що депутат працював в інтересах Росії не лише до, а й після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

За матеріалами слідства, парламентар масово поширював російські фейки, намагався дискредитувати Сили оборони України та закликав українців скласти зброю перед ворогом.

Депутата Шевченка підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану Фото: СБУ

Офіс генерального прокурора на підставі зібраних доказів повідомив нардепу про додаткову підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Вона передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Після 24 лютого 2022 року нардеп продовжував записувати на власних каналах програми, що мали дискредитувати українську владу, давати інтерв'ю проросійським блогерам та експертам, розповіли в Державному бюро розслідувань. За даними досудового розслідування, нардеп у цих матеріалах підкреслював нібито нездатність України втримати свої території та закликав погодитися на переговори з РФ на будь-яких умовах.

"Крім того, народний депутат неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політики та самопроголошеним президентом країни. Посилаючись на ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу російських військ із території Білорусі", — зазначили в ДБР.

Офіційно ім'я підозрюваного не оголошується, та за інформацією джерел видання LIGA.net у правоохоронних органах мова йде про Євгенія Шевченка.

Справа Євгенія Шевченка: що відомо

Народний депутат України Євгеній Шевченко був обраний від партії "Слуга Народу" у 2019 році. Того ж року він потрапив до бази "Миротворець" через участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". В лютому 2021-го він з'явився на провладному форумі в Білорусі, а у квітні зустрівся в Мінську з білоруським лідером Олександром Лукашенком і заявляв, що 36% українців нібито бачать того президентом своєї країни. 24 травня 2021 року Шевченка виключили з фракції "Слуга Народу". У липні 2021 року нардеп заявляв, що Україна має позбутися "диктатури Заходу" та змінити свій політичний курс.

Про вручення першої підозри у держзраді нардепу Шевченку в СБУ повідомляли 14 листопада 2024 року. Парламентарю загрожувало до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

15 листопада Євгена Шевченка відправили в СІЗО. Того ж дня нардеп Шевченко вперше прокоментував затримання та підозру та заявив, що українська влада намагається чинити на нього політичний тиск через його висловлювання в соцмережах і особисті думки. Частину звинувачень проти нього депутат назвав "домислами".