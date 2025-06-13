Загрожує довічне: нардеп Шевченко отримав другу підозру в державній зраді, — ЗМІ (відео)
Чинному народному депутату України, який вже перебуває під вартою з листопада 2024 року, повідомлено про нову підозру у державній зраді. Йому інкримінують масове поширення фейків кремлівської пропаганди.
Факти дій підозрюваного нардепа на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України підтвердила незалежна експертиза. В Службі безпеки України повідомили, що депутат працював в інтересах Росії не лише до, а й після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
За матеріалами слідства, парламентар масово поширював російські фейки, намагався дискредитувати Сили оборони України та закликав українців скласти зброю перед ворогом.
Офіс генерального прокурора на підставі зібраних доказів повідомив нардепу про додаткову підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Вона передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.
Після 24 лютого 2022 року нардеп продовжував записувати на власних каналах програми, що мали дискредитувати українську владу, давати інтерв'ю проросійським блогерам та експертам, розповіли в Державному бюро розслідувань. За даними досудового розслідування, нардеп у цих матеріалах підкреслював нібито нездатність України втримати свої території та закликав погодитися на переговори з РФ на будь-яких умовах.
"Крім того, народний депутат неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політики та самопроголошеним президентом країни. Посилаючись на ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу російських військ із території Білорусі", — зазначили в ДБР.
Офіційно ім'я підозрюваного не оголошується, та за інформацією джерел видання LIGA.net у правоохоронних органах мова йде про Євгенія Шевченка.
Справа Євгенія Шевченка: що відомо
Народний депутат України Євгеній Шевченко був обраний від партії "Слуга Народу" у 2019 році. Того ж року він потрапив до бази "Миротворець" через участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". В лютому 2021-го він з'явився на провладному форумі в Білорусі, а у квітні зустрівся в Мінську з білоруським лідером Олександром Лукашенком і заявляв, що 36% українців нібито бачать того президентом своєї країни. 24 травня 2021 року Шевченка виключили з фракції "Слуга Народу". У липні 2021 року нардеп заявляв, що Україна має позбутися "диктатури Заходу" та змінити свій політичний курс.
Про вручення першої підозри у держзраді нардепу Шевченку в СБУ повідомляли 14 листопада 2024 року. Парламентарю загрожувало до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
15 листопада Євгена Шевченка відправили в СІЗО. Того ж дня нардеп Шевченко вперше прокоментував затримання та підозру та заявив, що українська влада намагається чинити на нього політичний тиск через його висловлювання в соцмережах і особисті думки. Частину звинувачень проти нього депутат назвав "домислами".