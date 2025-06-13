Грозит пожизненное: нардеп Шевченко получил второе подозрение в государственной измене, — СМИ (видео)

Действующему народному депутату Украины, который уже находится под стражей с ноября 2024 года, сообщено о новом подозрении в государственной измене. Ему инкриминируют массовое распространение фейков кремлевской пропаганды.

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Факты действий подозреваемого нардепа в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины подтвердила независимая экспертиза. В Службе безопасности Украины сообщили, что депутат работал в интересах России не только до, но и после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

По материалам следствия, парламентарий массово распространял российские фейки, пытался дискредитировать Силы обороны Украины и призвал украинцев сложить оружие перед врагом.

Депутата Шевченко подозревают в государственной измене в условиях военного положения Фото: СБУ

Офис генерального прокурора на основании собранных доказательств сообщил нардепу о дополнительном подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Она предусматривает наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

После 24 февраля 2022 года нардеп продолжал записывать на собственных каналах программы, которые должны были дискредитировать украинскую власть, давать интервью пророссийским блогерам и экспертам, рассказали в Государственном бюро расследований. По данным досудебного расследования, нардеп в этих материалах подчеркивал якобы неспособность Украины удержать свои территории и призывал согласиться на переговоры с РФ на любых условиях.

"Кроме того, народный депутат неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнеса, политики и самопровозглашенным президентом страны. Ссылаясь на эти встречи, он распространял ложную информацию об отсутствии угрозы нападения российских войск с территории Беларуси", — отметили в ГБР.

Официально имя подозреваемого не оглашается, но по информации источников издания LIGA.net в правоохранительных органах речь идет о Евгении Шевченко.

Дело Евгения Шевченко: что известно

Народный депутат Украины Евгений Шевченко был избран от партии "Слуга Народа" в 2019 году. В том же году он попал в базу "Миротворец" из-за участия в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале". В феврале 2021-го он появился на провластном форуме в Беларуси, а в апреле встретился в Минске с белорусским лидером Александром Лукашенко и заявлял, что 36% украинцев якобы видят того президентом своей страны. 24 мая 2021 года Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". В июле 2021 года нардеп заявлял, что Украина должна избавиться от "диктатуры Запада" и изменить свой политический курс.

О вручении первого подозрения в госизмене нардепу Шевченко в СБУ сообщали 14 ноября 2024 года. Парламентарию грозило до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

15 ноября Евгения Шевченко отправили в СИЗО. В тот же день нардеп Шевченко впервые прокомментировал задержание и подозрение и заявил, что украинская власть пытается оказать на него политическое давление из-за его высказываний в соцсетях и личных мыслей. Часть обвинений против него депутат назвал "домыслами".