НАБУ проводит задержание возле Офиса генпрокурора в Киеве: перекрыт весь район, — соцсети (фото)

В соцсетях публикуют фото, как утверждается, операции задержания возле Офиса генерального прокурора Украины. По словам администраторов каналов, весь район вокруг здания перекрыт.

Related video

О задержании возле Офиса генпрокурора в Киеве сообщили 16 октября местные паблики. На фотографиях можно увидеть людей в форме спецназовцев.

"Кого-то задерживают перед Офисом генпрокурора в Киеве", — написали админы канала со ссылкой на подписчиков.

Telegram-каналы утверждают, что задержание проводят сотрудники Национального антикоррупционного бюро, впрочем кого именно задерживают — неизвестно. На момент публикации материала пресс-служба НАБУ не комментировала эти сообщения.

В Офисе генерального прокурора также не давали комментариев относительно операции возле здания ведомства.

Отметим, 9 октября детективы Управления внутреннего контроля и третьего Главного подразделения детективов НАБУ сообщали о разоблачении совместно с САП прокурора на подстрекательстве к взятке в размере 3,5 млн долларов. По информации следствия, адвокаты в сговоре с прокурором Офиса генпрокурора с 10 февраля по 18 сентября 2025 года предлагали подозреваемому закрыть одно из дел НАБУ с помощью подкупа должностных лиц САП и Высшего антикоррупционного суда.

Также напомним, директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос 1 октября рассказывал, что коррупция в военных закупках нанесла около 12,5 млрд гривен убытков украинскому бюджету.