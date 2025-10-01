Коррупция в военных закупках стоила бюджету Украины миллиардных убытков: в НАБУ назвали сумму

Вероятный размер убытков из-за злоупотреблений и непрозрачных закупок в сфере обороны составил около 12,5 млрд гривен.

Данная сумма фигурирует в материалах расследования. Об этом рассказал директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос изданию "Украинская правда".

Подразделение НАБУ, ведущее досудебные расследования по закупкам и злоупотреблениям по линии Министерства обороны Украины оценивает потенциальный уровень убытков на уровне 12,5 млрд.

"Это еще не означает, что они будут установлены или четко будет эта сумма. Пока, если суммарно посчитать размер убытков в каждом уголовном производстве, на данном этапе в текущем портфеле потенциальный размер убытков такой", — объяснил Кривонос.

В 2024 году, как говорит директор НАБУ, детективы направили в суд дела, в рамках которых установлены убытки почти на 400 млн гривен.

Недавние примеры хищений в Минобороны

Стоит отметить, что Госбюро расследований 30 сентября направило в суд обвинительные акты по двум бывшим чиновникам департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны.

По данным следствия, их действия нанесли государству ущерб более чем на 2,4 млрд гривен. С 2023 года чиновники заключили 95 договоров на поставку смазочных материалов, нефти и дистиллятов для военной техники на более 19 млрд гривен и вопреки требованиям законодательства включили в стоимость 2,4 млрд гривен НДС.

Агентство LIGA.net сообщало, что речь идет о Максиме Гриценко, бывшем и.о. директора департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Он работал и в Агентстве оборонных закупок две недели, но был уволен 25 сентября 2024 года.

В ноябре 2024 года Гриценко получил подозрение за списание 94 млн гривен пени львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, отмечали журналисты.

Напомним, недавно водитель Mercedes-Benz G-500 избил велосипедиста на Межигорской улице в Подольском районе Киева. СМИ выяснили, что это мог быть 44-летний бизнесмен Александр Хилик, он фигурирует в деле о хищении средств на армию.

Херсонская областная военная администрация заключила договор с предпринимательницей из Луцка Натальей Борщевич за месяц до заключения сделки. Оказалось, что она была фигурантом уголовного дела о распространении продукции для взрослых.