Корупція у військових закупівлях коштувала бюджету України мільярдних збитків: у НАБУ назвали суму

Ймовірний розмір збитків через зловживання і непрозорі закупівлі у сфері оборони склав приблизно 12,5 млрд гривень.

Ця сума фігурує в матеріалах розслідування. Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос виданню "Українська правда".

Підрозділ НАБУ, який веде досудові розслідування щодо закупівель і зловживань по лінії Міністерства оборони України, оцінює потенційний рівень збитків на рівні 12,5 млрд.

"Це ще не означає, що вони будуть встановлені або чітко буде ця сума. Поки що, якщо сумарно порахувати розмір збитків у кожному кримінальному провадженні, на даному етапі в поточному портфелі потенційний розмір збитків такий", — пояснив Кривонос.

У 2024 році, як каже директор НАБУ, детективи скерували до суду справи, у межах яких встановлено збитки майже на 400 млн гривень.

Нещодавні приклади розкрадань у Міноборони

Варто зазначити, що Держбюро розслідувань 30 вересня скерувало до суду обвинувальні акти щодо двох колишніх посадовців департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони.

За даними слідства, їхні дії завдали державі збитків на понад 2,4 млрд гривень. З 2023 року посадовці уклали 95 договорів на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для військової техніки на понад 19 млрд гривень і всупереч вимогам законодавства включили у вартість 2,4 млрд гривень ПДВ.

Агентство LIGA.net повідомляло, що йдеться про Максима Гриценка, колишнього в.о. директора департаменту ресурсного забезпечення Міноборони. Він працював і в Агентстві оборонних закупівель два тижні, але був звільнений 25 вересня 2024 року.

У листопаді 2024 року Гриценко отримав підозру за списання 94 млн гривень пені львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, зазначали журналісти.

