НАБУ проводить затримання біля Офісу генпрокурора в Києві: перекрито весь район, — соцмережі (фото)

В соцмережах публікують фото, як стверджується, операції затримання біля Офісу генерального прокурора України. За словами адміністраторів каналів, весь район навколо будівлі перекрито.

Related video

Про затримання біля Офісу генпрокурора у Києві повідомили 16 жовтня місцеві пабліки. На світлинах можна побачити людей у формі спецпризначенців.

"Когось затримують перед Офісом генпрокурора у Києві", — написали адміни каналу з посиланням на підписників.

Telegram-канали стверджують, що затримання проводять співробітники Національного антикорупційного бюро, втім кого саме затримують — невідомо. На момент публікації матеріалу пресслужба НАБУ не коментувала ці повідомлення.

В Офісі генерального прокурора також не давали коментарів щодо операції біля будівлі відомства.

Зазначимо, 9 жовтня детективи Управління внутрішнього контролю та третього Головного підрозділу детективів НАБУ повідомляли про викриття спільно з САП прокурора на підбурюванні до хабаря в розмірі 3,5 млн доларів. За інформацією слідства, адвокати у змові з прокурором Офісу генпрокурора з 10 лютого по 18 вересня 2025 року пропонували підозрюваному закрити одну зі справ НАБУ за допомогою підкупу посадових осіб САП і Вищого антикорупційного суду.

Також нагадаємо, директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос 1 жовтня розповідав, що корупція у військових закупівлях завдала близько 12,5 млрд гривень збитків українському бюджету.