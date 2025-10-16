Купив два "люксові" авто: нардеп Шевченко отримав підозру у відмиванні 9 млн грн, — Железняк

Співробітники НАБУ і САП повідомили про підозру в легалізації незаконних доходів на суму понад 9 млн грн чинному народному депутату. За словами нардепа Ярослава Железняка, мова йде про Євгенія Шевченка.

Нардеп Євген Шевченко вже отримував підозри у шахрайстві та в державній зраді. Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціальною антикорупційною прокуратурою 16 жовтня повідомило чинному парламентарю про підозру у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.

За інформацією слідства, депутат незаконно заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши посприяти в отриманні дозволу на перевезення мінеральних добрив через кордон. За словами слідчих, нардеп не вчинив в інтересах компанії жодних дій після отримання грошей на рахунок близького родича, а згодом намагався приховати їх походження.

За даними НАБУ і САП, депутат розробив схему легалізації: 9 млн грн спочатку перерахували на рахунки юридичної компанії родича парламентаря під виглядом оплати за надання правових послуг, а потім частину цієї суми перевели на інший рахунок і купили на ці гроші два "люксових" автомобілі: BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Згодом підозрюваний, за інформацією слідчих, почав неприховано користуватися цими авто та створювати видимість, що купив їх на легальні доходи від бізнесу.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України: легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Наразі триває досудове розслідування.

Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк стверджує, що мова йде про його колегу Євгенія Шевченка, який був обраний у 2019 році від партії "Слуга народу", а у травні 2021 року був виключений з фракції.

Справа Євгенія Шевченка: деталі

Служба безпеки України 14 листопада 2024 року вручила підозру у держзраді чинному нардепу, який, за даними слідства, займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах Росії. Депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що під слідством опинився Євгеній Шевченко.

13 червня ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах писали, що нардеп Шевченко отримав другу підозру у державній зраді, за що йому загрожує довічне ув'язнення.

В СБУ 11 липня повідомляли, що чинного нардепа підозрюють у шахрайстві: за даними слідства, він вимагав хабар 14,5 млн грн за усунення штучно створених перешкод для доставлення мінеральних добрив з Білорусі в Україну, і на ці гроші купив три люксові машини. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що йдеться про Євгенія Шевченка.

Нагадаємо, 16 жовтня в соцмережах повідомляли, що НАБУ проводить затримання біля Офісу генпрокурора в Києві, проте в бюро офіційно не коментували цю інформацію.