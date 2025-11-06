По-осінньому красиво: Діденко розповіла, якою буде погода 7 листопада

Останній робочий день тижня буде в Україні теплим і по-осінньому картинно красивим.

Україна перебуває під впливом антициклону, а це означає, що опадів не передбачається, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 7 листопада

7 листопада, як уже йшлося, в Україні пройде без опадів, проте очікується туман.

Температура повітря вночі становитиме +2 +8 градусів, удень повітря прогріється від +10 до +14, на півдні потеплішає до +16 градусів.

Погода в Києві 7 листопада

У Києві 7 листопада опади малоймовірні. Вночі та вранці можливий туман. Максимальна температура повітря становитиме +10 +11 градусів.

За словами синоптика, похолодання очікується 11-12 листопада, проте більше деталей Діденко поки не розкриває.

Поки осінь ще балує відносним теплом, українці з тривогою очікують прийдешню зиму. Однак синоптики поспішають заспокоїти. За словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабухи, вона, імовірно, буде м'якшою за середні кліматичні показники.

Відео дня

Температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за багаторічну норму, а сильних морозів поки що не прогнозують. Хоча окремі хвилі холодного повітря можливі, загалом погодні умови будуть теплішими, ніж зазвичай.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха теж зазначила, що чутки про "найхолоднішу зиму за десять років" неправдиві. За її словами, поки що немає підстав очікувати сильних морозів, а найближчими днями погода залишиться відносно м'якою.