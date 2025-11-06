По-осеннему красиво: Диденко рассказала, какой будет погода 7 ноября

Последний рабочий день недели будет в Украине теплым и по-осеннему картинно красивым

Украина находится под воздействием антициклона, а это означает, что осадков не предвидится, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 7 ноября

7 ноября, как уже говорилось, в Украине пройдет без осадков, однако ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит +2 +8 градусов, днем ​​воздух прогреется от +10 до +14, на юге потеплеет до +16 градусов.

Погода в Киеве 7 ноября

В Киеве 7 ноября осадки маловероятны. Ночью и утром возможен туман. Максимальная температура воздуха составит +10 +11 градусов.

По словам синоптика, похолодание ожидается 11-12 ноября, однако больше деталей Диденко пока не раскрывает.

Пока осень еще балует относительным теплом, украинцы с тревогой ожидают грядущую зиму. Однако синоптики спешат успокоить. По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и лиматологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабухи, она, вероятно, будет мягче средних климатических показателей.

Температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше многолетней нормы, а сильных морозов пока не прогнозируют. Хотя отдельные волны холодного воздуха возможны, в целом погодные условия будут теплее, чем обычно.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха тоже отметила, что слухи о "самой холодной зиме за десять лет" неправдивы. По ее словам, пока нет оснований ожидать сильных морозов, а в ближайшие дни погода останется относительно мягкой.