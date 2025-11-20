Рустем Умєров повернувся в Україну, — ЗМІ

11 листопада секретар РНБО поїхав до Туреччини, а за кілька днів відбув до США. Ходили чутки, що він узагалі не збирається повертатися в Україну.

Рустем Умєров повернувся в Україну із закордонного відрядження. Кілька днів тому секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що поїхав на переговори до Стамбула нібито для обговорення відновлення обмінного процесу. Після цього в медіапросторі поширилася інформація, що він не збирається повертатися через заяву НАБУ про те, що підозрюваний у масштабній корупційній справі Тимур Міндіч мав на нього вплив, повідомляє "Дзеркало тижня. Україна".

Після цього в ЦПД при РНБО повідомили, що Умєров перебуває в "запланованому відрядженні", але вже в США, додаючи, що він збирається повернутися в четвер. Очевидно, так і сталося. За даними джерел ZN.UA, секретар РНБО повернувся в Україну.

Відео дня

У своїх соцмережах Умєров про повернення не повідомляв.

Повернення Умєрова в Україну також підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.

Пост Гончаренка

Операція "Мідас": імовірний зв'язок Умєрова і Міндіча

За даними САП, Тимур Міндіч, якому оголошено про підозру у справі про масштабну корупцію в "Енергоатомі", у 2025-му мав вплив, зокрема, на тодішнього очільника МОУ Рустема Умєрова. Журналістка Тетяна Ніколаєнко розповіла, що саме він стояв за скандальним договором між "Державним оператором тилу" та ізраїльським дистриб'ютором броні Masada Armour, який стосувався модульних бронежилетів. Згодом Умєров підтвердив регулярні зустрічі з Міндічем, на одній з яких вони справді говорили про постачання бронежилетів. Водночас він наголосив, що будь-які спроби пов'язати його роботу в МОУ з "впливом" інших осіб — безпідставні.

Нагадаємо, у Громадській антикорупційній раді при Міністерстві оборони пояснили, яка була схема розкрадання на "ізраїльських броніках Міндіча". На записах НАБУ бізнесмен Тимур Міндіч говорив, що вклав у бронежилети "300 мільйонів", і вимагав від тодішнього міністра Рустема Умєрова "вирішити питання".

А чутки про те, що Рустем Умєров не збирається повертатися в Україну, першим озвучив англомовний новинний акаунт Clash Report. Там стверджувалося, що Умєров нібито поінформував Зеленського про своє небажання повертатися в Україну. У Центрі протидії дезінформації при РНБО це спростували.