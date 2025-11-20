Рустем Умеров вернулся в Украину, — СМИ

11 ноября секретарь СНБО поехал в Турцию, а через несколько дней отбыл в США. Ходили слухи, что он вообще не собирается возвращаться в Украину.

Рустем Умеров вернулся в Украину из зарубежной командировки. Несколько дней назад секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что поехал на переговоры в Стамбул якобы для обсуждения восстановления обменного процесса. После этого в медиапространстве распространилась информация, что он не собирается возвращаться из-за заявления НАБУ о том, что подозреваемый в масштабном коррупционном деле Тимур Миндич имел на него влияние, сообщает "Дзеркало тижня. Україна".

После этого в ЦПД при СНБО сообщили, что Умеров находится в "запланированной командировке", но уже в США, добавляя, что он собирается вернуться в четверг. Очевидно, так и произошло. По данным источников ZN.UA, секретарь СНБО вернулся в Украину.

В своих соцсетях Умеров о возвращении не сообщал.

Возвращение Умерова в Украину также подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.

Операция "Мидас": вероятная связь Умерова и Миндича

По данным САП, Тимур Миндич, которому объявлено о подозрении по делу о масштабной коррупции в "Энергоатоме", в 2025-м имел влияние в том числе на тогдашнего главу МОУ Рустема Умерова. Журналистка Татьяна Николаенко рассказала, что именно он стоял за скандальным договором между "Государственным оператором тыла" и израильским дистрибьютором брони Masada Armour, который касался модульных бронежилетов. Впоследствии Умеров подтвердил регулярные встречи с Миндичем, на одной из которых они действительно говорили о поставках бронежилетов. Вместе с этим он отметил, что любые попытки связать его работу в МОУ с "влиянием" других лиц — безосновательны.

Напомним, в Общественном антикоррупционном совете при Министерстве обороны объяснили, какая была схема хищения на "израильских брониках Миндича". На записях НАБУ бизнесмен Тимур Миндич говорил, что вложил в бронежилеты "300 миллионов", и требовал от тогдашнего министра Рустема Умерова "решить вопрос".

А слухи о том, что Рустем Умеров не собиратся возвращаться в Украину, первым озвучил англоязычный новостной аккаунт Clash Report. Там утверждалось, что Умеров якобы проинформировал Зеленского о своем нежелании возвращаться в Украину. В Центре противодействия дезинформации при СНБО это опровергли.