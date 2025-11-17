Секретарь СНБО Умеров не вернется в Украину, заявили в сети: что говорят в ЦПД

Англоязычный новостной аккаунт Clash Report заявил о том, что секретарь СНБО, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров, который находится за границей, решил не возвращаться в Украину.

Ресурс утверждает, что Умеров якобы проинформировал Зеленского о своем нежелании возвращаться в Украину. Об этом Clash Report написали в своем X.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отреагировали на эту информацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности.

Они отметили, что Умеров действительно находится за границей — с визитом в США, где проводит рабочие консультации и встречи для усиления международной поддержки Украины.

"Рустем Умеров остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики", — отметили в заявлении ЦПД.

Відео дня

Там призвали медиа и украинцев не распространять ложные и непроверенные сообщения.

Визит Умерова в Турцию и на Ближний Восток

11 ноября Умеров сообщил, что прибыл в Стамбул, где работал, чтобы разблокировать процесс обменов.

Впоследствии он посетил Катар, где пообщался с премьер-министром с Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Главной темой разговора стало возвращение украинских детей, которых россия незаконно вывезла с оккупированных территорий.

А 15 ноября Умеров сообщил, что по результатам переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Речь идет об освобождении 1 200 украинцев из плена.

Важно

Мертвая зима: кто и надолго ли "заморозил" процесс по мирному урегулированию по Украине

Скандалы связанные с Рустемом Умеровым

Напомним, что прокурор САП при рассмотрении дела о коррупции в энергетике заявил, что бизнесмен Тимур Миндич мог иметь влияние не только на бывшего министра энергетики Германа Галущенко, но и на Рустема Умерова, когда тот возглавлял Министерство обороны. Сам Умеров ответил, что попытки связывать его деятельность на посту министра с чьим-то "влиянием" являются безосновательными.

В сентябре Умеров стал фигурантом еще одного скандала — тогда Центр противодействия коррупции обнаружил восемь элитных объектов во Флориде и Нью-Йорке, которые связывают с семьей секретаря СНБО Рустема Умерова.

Впрочем пресс-служба Умерова опровергла информацию об элитной недвижимости его семьи в Соединенных Штатах.