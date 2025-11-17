Мертвая зима: кто и надолго ли "заморозил" процесс по мирному урегулированию по Украине

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Рустем Умеров заявляет о решении Киева и Москвы активировать стамбульский переговорный процесс. Какими, учитывая данный факт, выглядят дипломатические перспективы по мирному урегулированию в целом, выяснял Фокус.

Секретарь СНБОУ Рустем Умеров заявил о решении украинской и российской сторон активировать стамбульские договоренности, в рамках которых, прежде всего речь идет об освобождении из российского плена более тысячи граждан нашего государства. "По поручению президента Украины на днях провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов и освобождения наших людей из российского плена. В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Речь идет об освобождении 1 200 украинцев", — отметил секретарь Совбеза. В то же время по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, Умеров констатировал: "Обсудили ситуацию на фронте, последствия российских атак на украинские города и дальнейшие шаги для укрепления обороноспособности. Отметил активную роль Анкары в продвижении мирных инициатив и поддержке Украины на международной арене".

Между тем, если говорить о мирных инициативах, то они пока выглядят весьма туманными. В частности, президент Финляндии Александер Стубб прогнозирует, что мирное соглашение в российско-украинской войне вряд ли будет достигнуто до весны 2026-го, и европейским союзникам необходимо продолжать поддержку Киева, несмотря на недавний громкий коррупционный скандал вокруг "Энергоатома". Также он отметил, что Владимир Зеленский должен "быстро разобраться с обвинениями во взятках и хищении", так как этот скандал играет на руку России.

Комментируя же конкретно перспективы мирного урегулирования, финский лидер констатировал: "Я не очень оптимистичен относительно достижения перемирия или даже начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году. Граница между войной и миром стала размытой".

В общем, по мнению господина Стубба с тем, чтобы принести мир в Украину, Дональд Трамп и европейские лидеры должны максимально усилить давление на РФ в целом и главу Кремля, в частности, чтобы изменить его стратегическое мышление. "Путин в основном хочет отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и эти цели не изменились с начала войны", — подчеркнул президент Финляндии. Кроме того, он отметил, что сейчас есть три больших вопроса на пути к перемирию в российско-украинской войне — это гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и достижения "определенного понимания относительно территориальных претензий".

Действительно ли зима станет мертвым сезоном в плане мирного урегулирования

В большей степени разделяет оценки и прогнозы президента Финляндии политолог Александр Кочетков. "Недавно стало известно о том, что Путин якобы готов прекратить боевые действия при условии, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставят те территории Донбасса, которые Россия не может захватить. В то же время, по итогам недавней встречи Трампа и Си Цзиньпина можно сделать вывод, что действительно мирно-переговорный процесс поставлен на паузу. Это подтверждается словами американского президента о том, что иногда сторонам нужно дать время, чтобы повоевать. То есть, речь идет о том, что Трамп и Си пришли к согласию относительно того, чтобы дать Путину время до весны следующего года с тем, чтобы он полностью захватил Донбасс и тогда в качестве условия выдвигал добровольный выход ВСУ из Херсонской и Запорожской областей", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

По мнению политолога, несмотря на нынешнюю достаточно жесткую риторику Трампа в отношении России, глава Белого дома дал Путину "возможности сделать в Украине все, чего он хочет до следующей весны".

В таких условиях, констатирует Александр Кочетков, европейские партнеры Украины, вынуждены "смотреть реальности в глаза", признавая, что ближайшие месяцы мирные переговоры о прекращении российско-украинской войны "будут де-факто мертвыми".

"Это объективная картина, которую между тем может досрочно изменить провал на линии фронта той или иной стороны. Наши союзники между тем все больше склоняются к мысли о том, что фронт нужно замораживать по имеющейся линии боевого соприкосновения. Кстати, говоря о перспективах мирного урегулирования, господин Стубб упомянул и о важности гарантий безопасности для Украины. По моему мнению, европейские гарантии безопасности при поддержке Соединенных Штатов можно рассматривать серьезно и они вполне могут быть приемлемыми для Украины, поскольку там предусмотрено и закрытие неба, и производство оружия, и еще много чего. То есть, там содержатся очень серьезные предложения. И если агрессор не добьется успеха на фронте, то его никто и не будет спрашивать, нравятся ему западные гарантии безопасности для Украины или не нравятся", — подчеркивает эксперт.

Резюмируя, Александр Кочетков отметил, что предпосылки для мирно-переговорной "оттепели" весной 2026 года пока есть, но их траектория во многом будет зависеть "от успехов и устойчивости ВСУ", а также "политического единства внутри Украины", которое между тем не означает, что "коррупционеров нужно постоянно покрывать".

Когда в мирно-переговорном процессе окончательно развеется туман

Моделируя в разговоре с Фокусом обозримые перспективы по восстановлению процесса мирного урегулирования, исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов констатирует: "В данном случае я согласен с президентом Стуббом — до весны ничего не будет. Но здесь, очевидно, нужно учитывать комплекс вопросов, в том числе и о способности России вести войну такой же интенсивности. Открытым пока является вопрос о том, решится ли Путин провести мобилизацию для того, чтобы пополнить фронтовые потери и давить дальше. Кроме того, большую роль в плане восстановления мирно-переговорного процесса играет фактор введения новых санкций в отношении России. Это даст видение того, способна ли будет российская экономика балансировать. Сейчас она балансирует на грани, но этот процесс может быть растянут во времени. Для того, чтобы экономика РФ упала как можно быстрее, нужно дополнительное давление".

Политолог предполагает, что, озвучивая свои прогнозы относительно российско-украинской войны, Александер Стубб рассчитывает на то, что в результате 18-19 санкционных пакетов Европейского Союза (ЕС) давление на российский энергетический комплекс ощутимо усилится. Кроме того, акцентирует аналитик, ЕС вроде бы решил перенести дедлайн полного отказа от закупки российских энергоносителей с конца 2027 на конец 2026 года, "а это непременно будет влиять на позиции РФ, последовательно ослабляя их".

"Впрочем, следует понимать, что процесс экономического давления на Россию не будет иметь одномоментного эффекта и тот же Александер Стубб отводит 5-6 месяцев на то, чтобы все это начало действовать", — резюмирует политолог, добавляя при этом, что Украине тоже следует контролировать и использовать имеющиеся ресурсы более рационально с тем, чтобы деньги приоритетно шли на ВСУ, а не на золотые унитазы.

Александр Леонов считает, что в целом время играет в пользу Украины и в случае, если США действительно примут решение по дальнобойным системам, это может к весне-2026 в разы повысить переговорные позиции официального Киева на дипломатическом треке по прекращению войны. В данном контексте политолог, напомнив о запланированной на апрель в Пекине встрече Си Цзиньпина и Дональда Трампа, прогнозирует, что к этой геополитической коммуникационной точке туман над перспективами и возможностями дипломатического урегулирования войны в Украине должен окончательно развеяться.