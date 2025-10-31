"Мина" от Пекина: действительно ли Си Цзиньпин заставит Путина заключить мирное соглашение с Украиной

Президент США Дональд Трамп утверждает, что лидер Китая Си Цзиньпин будет помогать ему в вопросе мирного урегулирования по российско-украинской войне. Действительно ли это так, и когда на самом деле глава КНР может присоединиться к этому процессу, выяснял Фокус.

По итогам двусторонней встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в южнокорейском городе Пусан Дональд Трамп заявил, что доволен результатами, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем". "В общем, я бы сказал, что по шкале от 0 до 10, где 10 — самый высокий балл, эта встреча заслуживает 12", — сказал глава Белого дома журналистам на борту Air Force One возвращаясь из Южной Кореи в Вашингтон.

В частности, по словам американского лидера, они с Си "очень серьезно" обсуждали вопрос развязанной Российской Федерацией полномасштабной войны против Украины. Как уверяет хозяин Овального кабинета, в ходе разговора с китайским визави было договорено сотрудничать в направлении мирного урегулирования, "чтобы увидеть, сможем ли мы на самом деле закончить эту войну".

"Мы согласны с тем, что стороны погрязли в боевых действиях, и иногда нужно дать им возможность сражаться. Но (Си Цзиньпин. — прим. Ред.) собирается нам помочь, и мы будем работать вместе с вопросом Украины. Больше мы ничего не можем сделать", — отметил президент США, добавив при этом, что они не обсуждали вопрос покупки Китаем российской нефти.

Китайская сторона по результатам переговоров в Южной Корее не комментировала вероятную дальнейшую роль официального Пекина в процессе мирного урегулирования российско-украинской войны, сконцентрировавшись вместо этого исключительно на кейсе экономического сотрудничества между США и КНР. "Китай и США должны обеспечить уверенное продвижение вперед гигантского корабля китайско-американских отношений", — отметил Си Цзиньпин.

По итогам встречи американского и китайского лидеров было договорено, что Трамп посетит Китай в апреле 2026-го, а затем Си Цзиньпин нанесет ответный визит в США. Учитывая это, некоторые эксперты высказывают предположение, что до весны следующего года никаких сдвигов в дипломатическом процессе по мирному урегулированию ожидать не следует.

Почему Китай не спешит участвовать в процессе мирного урегулирования

Политолог Олег Лесной считает, что по вопросу российско-украинской войны по состоянию на сейчас Дональд Трамп и Си Цзиньпин "пока ни о чем конкретном еще не договорились". С учетом этого, эксперт в разговоре с Фокусом очертил два вероятных дальнейших сценария развития событий: "Во-первых, для нас ситуация будет выглядеть достаточно неплохо, потому что в период до следующей встречи лидеров США и КНР между ними не будет противостояния и агрессивной борьбы. Это — один из элементов какой — не какой, но все же стабильности. Во-вторых, я считаю, что даже если Трамп, говоря о том, что Украине и РФ необходимо "дать повоевать" надеется на какое-то затишье, у него ничего не получится, поскольку есть мощный контрагент — Путин, который сейчас повышает ставки, особенно в ядерной компоненте".

По убеждению Олега Лесного, в конце концов именно нежелание главы Кремля идти ни на какие уступки будет заставлять Трампа, "в стране которого в следующем году состоятся крайне важные для него выборы в Конгресс", в любом случае предельно оперативно реагировать на ситуацию. "Трамп, возможно, и рад был бы выжидать, какими же будут последствия его работы с китайцами по украинскому вопросу, но я уверен, что Путин, систематически эскалируя ситуацию, ему этого сделать не даст. Соответственно Трамп, хочет он того или не хочет, будет вынужден реагировать на эти действия", — констатирует политолог.

Назвав диалог Трампа и Си "диалогом не друзей, а прагматиков", эксперт подытожил: "Во время встречи лидеров США и КНР каждая из сторон, извините за выражение, но дулю в кармане все-таки держала, глядя гораздо дальше чем апрель-2026. Учитывая тот факт, что Китаю, по крайней мере на этом этапе выгодна российско-украинская война, можно предположить, что кнут в отношении РФ КНР в ближайшее время не задействует, делая вместо этого отворачивая реверансы в сторону Соединенных Штатов — скорее демонстративные, чем результативные. Но Россию Китай все равно будет поддерживать, поскольку она ослабляется сама и параллельно ослабляет Европу и в определенной степени США".

Какие интересы преследует Китай в российско-украинской войне и как будут действовать США

В том, что замораживание дипломатически-мирного процесса до очередной встречи лидеров США и КНР до апреля следующего года крайне выгодно России убежден политолог Виктор Небоженко. В частности, в разговоре с Фокусом он отметил следующее: "В условиях замораживания переговорного процесса создается еще несколько дополнительных и щадящих условий для Путина, но не для нас. Не хочу казаться слишком жестким, но отмечу, что на самом деле, в условиях нынешнего глобального ракетно-ядерного обострения, никто об Украине даже не думает и не собирается это делать в ближайшее время. Между США, Россией и Китаем, который, кстати, является заинтересованным в конфликте между Путиным и Трампом, возникают очень и очень сложные отношения и ситуация на самом деле может выйти из-под контроля. То есть, я веду к тому, что весь тот ужас, который происходит у нас на войне, для мира, оказывается, сейчас менее важен, чем ядерный шантаж между США и РФ. Но следует понимать, что сейчас в геополитике очень много блефа и провокаций. Поэтому, должны прежде всего надеяться, что Европа 19 декабря таки примет радикальное решение о переводе Украине 140 млрд еврокредита под гарантию замороженных российских активов".

Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась между Соединенными Штатами и Россией, считает эксперт, Дональду Трампу "без собственного на то желания" придется более интенсивно помогать Украине, "чтобы хоть как-то задеть за живое Путина".

"Несмотря на то, что путинский спец посланник Дмитриев привез в США какие-то очень приятные сладкие экономические проекты, я думаю, Трамп не будет ждать три месяца до встречи с Си, давая Путину время для наступления в Украине. Он при каждой возможности будет пытаться "уколоть" Кремль, хотя какие-то соглашения с РФ при этом могут быть подписаны. Тот же Дмитриев заявил о возможных договоренностях по редкоземельным материалам и самое скандальное в этой истории может произойти в случае, если они частично будут совпадать с украинскими соглашениями в плане замученности Донбасса", — подчеркивает политолог.

Индикатором того, что Китай не на словах, а на деле дистанцируется от РФ и реально подключится к процессу, который может ускорить прекращение российско-украинской войны Виктор Небоженко считает подписание договоров о том, что в КНР вместо российской пойдет американская нефть. Но в реалистичность именно такого "однозначно четкого" сценария эксперт не верит, прогнозируя, что Пекин будет покупать черное золото и у Америки, и у России.

Зато американцы, считает политолог, "тайно или косвенно" будут наращивать свою помощь Украине, в частности, чаще соглашаясь с Евросоюзом (ЕС) о передаче более эффективного оружия Киеву. При этом, резюмирует аналитик, речь необязательно будет идти о "Томагавках", но "точно о чем-то очень на них похожем". В данном контексте Виктор Небоженко не исключает, что США "наконец-то разрешат" Германии передать Украине крылатые ракеты Taurus. И если в распоряжении Киева в декабре действительно окажутся Taurus, тогда, констатирует эксперт, есть большие шансы оставить на Новый год при свечах половину европейской территории России.