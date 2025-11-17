Секретар РНБО Умєров не повернеться до України, заявили в мережі: що кажуть у ЦПД

Англомовний аккаунт новин Clash Report заявив про те, що секретар РНБО, колишній міністр оборони України Рустем Умєров, який перебуває за кордоном, вирішив не повертатися до України.

Ресурс стверджує, що Умєров нібито проінформував Зеленського про своє небажання повертатися до України. Про це Clash Report написали у своєму X.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО відреагували на цю інформацію, наголосивши, що вона не відповідає дійсності.

Вони зазначили, що Умєров дійсно перебуває за кордоном — з візитом у США, де проводить робочі консультації та зустрічі задля посилення міжнародної підтримки України.

"Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики", — наголосили в заяві ЦПД.

Там закликали медіа та українців не поширювати неправдиві та неперевірені повідомлення.

Візит Умєрова до Туреччини та на Близький Схід

11 листопада Умєров повідомив, що прибув у Стамбул, де працював, щоб розблокувати процес обмінів.

Згодом він відвідав Катар, де поспілкувався з прем’єр-міністром з Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані. Головною темою розмови стало повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій.

А 15 листопада Умєров повідомив, що за результатами переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1 200 українців з полону.

Скандали, пов'язані з Рустемом Умєровим

Нагадаємо, що прокурор САП під час розгляду справи щодо корупції в енергетиці заявив, що бізнесмен Тимур Міндіч міг мати вплив не лише на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, а й на Рустема Умєрова, коли той очолював Міністерство оборони. Сам Умєров відповів, що спроби пов’язувати його діяльність на посаді міністра з чиїмось "впливом" є безпідставними.

У вересні Умєров став фігурантом ще одного скандалу — тоді Центр протидії корупції виявив вісім елітних об’єктів у Флориді та Нью-Йорку, які пов’язують із родиною секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Утім пресслужба Умєрова заперечила інформацію про елітну нерухомість його родини у Сполучених Штатах.