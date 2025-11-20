ДСНС попереджає українців про різке погіршення погоди: будуть тумани та сніг

Найближчими днями в Україні прогнозується суттєве погіршення погодних умов, яке почнеться з туманів, а потім призведе до значних снігопадів та ожеледиці на заході країни.

"Уже завтра, 21 листопада, вночі та вранці по всій території України, крім південних областей, очікується густий туман. Видимість становитиме 200-500 метрів, що відповідає I рівню небезпеки ("жовтому"). Водіям і пішоходам рекомендується бути максимально уважними", — попередили в ДСНС України.

Значне ускладнення погодних умов очікується 22 та 23 листопада в західних областях України. Очікується помірний, місцями значний сніг, утворення снігового покриву висотою 5-15 см, а у Львівській та Івано-Франківській областях — 20-30 см. Також очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

Окремо синоптики попереджають про складні умови в Карпатах, де прогнозуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с і хуртовини. Українців закликають врахувати складні погодні умови під час планування поїздок у західні регіони.

"За можливості утримайтеся від далеких поїздок і перевірте стан свого автомобіля. Будьте обережні, плануйте свої поїздки з урахуванням прогнозу погоди та не нехтуйте правилами безпеки!" — закликають рятувальники.

Нагадаємо, в Україні 19 листопада в кількох регіонах випав перший сніг. Усе почалося із західних областей, а потім майже зимова погода прийшла і в інші області. Перший сніг помітили в північних, центральних областях України і навіть на півдні.

А 18 листопада ЗМІ писали, що європейським країнам загрожує мороз, який йде з Сибіру. У континентальній Європі та у Великій Британії очікується падіння температури повітря до -12 градусів.