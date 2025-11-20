ГСЧС предупреждает украинцев о резком ухудшении погоды: будут туманы и снег

В ближайшие дни в Украине прогнозируется существенное ухудшение погодных условий, которое начнется с туманов, а затем приведет к значительным снегопадам и гололедице на западе страны.

"Уже завтра, 21 ноября, ночью и утром по всей территории Украины, кроме южных областей, ожидается густой туман. Видимость будет составлять 200–500 метров, что соответствует I уровню опасности ("желтому"). Водителям и пешеходам рекомендуется максимально внимательными", — предупредили в ГСЧС Украины.

Значительное усложнение погодных условий ожидается 22 и 23 ноября в западных областях Украины. Ожидается умеренный, местами значительный снег, образование снежного покрова высотой 5-15 см, а во Львовской и Ивано-Франковской областях — 20-30 см. Также ожидается налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

Отдельно синоптики предупреждают о сложных условиях в Карпатах, где прогнозируются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с и метели. Украинцев призывают учесть сложные погодные условия при планировании поездок в западные регионы.

"По возможности воздержитесь от дальних поездок и проверьте состояние своего автомобиля. Будьте осторожны, планируйте свои поездки с учетом прогноза погоды и не пренебрегайте правилами безопасности!" — призывают спасатели.

Напомним, в Украине 19 ноября в нескольких регионах выпал первый снег. Все началось с западных областей, а потом почти зимняя погода пришла и в остальные области. Первый снег заметили в северных, центральных областях Украины и даже на юге.

А 18 ноября СМИ писали, что европейским странам грозит мороз, который идет из Сибири. В континентальной Европе и в Великобритании ожидается падение температуры воздуха до -12 градусов.