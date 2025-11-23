Сильні стрибки напруги в Полтаві та Харкові: зупинилося метро і зникло опалення

Полтава і Харків зіткнулися з перепадами напруги і перебоями в метро ввечері 23 листопада.

У неділю ввечері, 23 листопада, жителі Полтави та Харкова повідомили про різкі стрибки напруги в електромережі. Перепади призвели до перебоїв у роботі опалення, водопостачання і навіть тимчасової зупинки метрополітену в Харкові. Про це повідомляють у Telegram "Суспільне Полтава" і Facebook Харківського метрополітену.

Що сталося в Полтаві

Близько 17:48 жителі міста почали масово фіксувати стрибки напруги. В окремих районах спостерігалися перебої з опаленням і гарячою водою, що створило додатковий дискомфорт на тлі похолодання.

Графік погодинних відключень електроенергії в Полтавській області 23 листопада Фото: З відкритих джерел

Комунальні служби почали отримувати звернення про перебої, а місцеві пабліки публікували відео миготливого освітлення в будинках і на вулицях.

Відео дня

Ситуація в Харкові

У Харкові ввечері також відзначалися різкі стрибки напруги. Світло блимало в житлових будинках і на вулицях, а о 18:21 Харківський метрополітен повідомив про тимчасову зупинку руху поїздів.

За даними метрополітену, рух було призупинено через технічні причини, пов'язані з перепадами електроенергії. Пасажирів попросили зберігати спокій і дочекатися оновлень.

За приблизно 15 хвилин після повідомлення про припинення роботи метрополітен оголосив про повне відновлення руху поїздів. Пасажирам принесли вибачення за тимчасові незручності.

Останні тижні в регіонах України почастішали випадки різких стрибків напруги на тлі пошкоджень енергетичної інфраструктури та підвищеного навантаження на електромережі. Такі перепади можуть спричиняти відключення опалення та тимчасові збої в роботі транспорту.

Ситуація зі світлом

В Україні покращується ситуація зі світлом, через що кількість і тривалість відключень мають скорочуватися. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі "Київ 24" пояснив, що головним чинником поліпшення ситуації в енергетиці стало те, що атомні енергоблоки вийшли на свою номінальну потужність. Завдяки цьому вдалося збільшити виробництво електроенергії всередині країни.

"Усі дев'ять атомних блоків вийшли на номінальну потужність. Крім того, вчора ввечері збільшився імпорт електроенергії до 1000 МВт. Це все призвело до того, що ситуація покращується. Як завжди: у перші кілька діб після атаки РФ ситуація з подачею електроенергії погіршується, а потім покращується. Нічого нового тут немає, все, як завжди", — заявив Омельченко.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні частково скасували відключення світла. Ситуація з електроенергією поліпшується.

Також стало відомо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що росіяни здійснили цілеспрямовану атаку на підстанції двох українських атомних електростанцій.