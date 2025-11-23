Сильные скачки напряжения в Полтаве и Харькове: остановилось метро и пропало отопление

Полтава и Харьков столкнулись с перепадами напряжения и перебоями в метро вечером 23 ноября.

В воскресенье вечером, 23 ноября, жители Полтавы и Харькова сообщили о резких скачках напряжения в электросети. Перепады привели к перебоям в работе отопления, водоснабжения и даже временной остановке метрополитена в Харькове. Об этом сообщают в Telegram "Суспільне Полтава" и Facebook Харьковского метрополитена.

Что произошло в Полтаве

Около 17:48 жители города начали массово фиксировать скачки напряжения. В отдельных районах наблюдались перебои с отоплением и горячей водой, что создало дополнительный дискомфорт на фоне похолодания.

График почасовых отключений электроэнергии в Полтавской области 23 ноября Фото: Из открытых источников

Коммунальные службы начали получать обращения о перебоях, а местные паблики публиковали видео мигающего освещения в домах и на улицах.

Ситуация в Харькове

В Харькове вечером также отмечались резкие скачки напряжения. Свет мигал в жилых домах и на улицах, а в 18:21 Харьковский метрополитен сообщил о временной остановке движения поездов.

По данным метрополитена, движение было приостановлено из-за технических причин, связанных с перепадами электроэнергии. Пассажиров попросили сохранять спокойствие и дождаться обновлений.

Спустя примерно 15 минут после сообщения о приостановке работы метрополитен объявил о полном восстановлении движения поездов. Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.

Последние недели в регионах Украины участились случаи резких скачков напряжения на фоне повреждений энергетической инфраструктуры и повышенной нагрузки на электросети. Такие перепады могут вызывать отключения отопления и временные сбои в работе транспорта.

Ситуация со светом

В Украине улучшается ситуация со светом, из-за чего количество и продолжительность отключений должны сокращаться. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Киев 24" пояснил, что главным фактором улучшения ситуации в энергетике стало то, что атомные энергоблоки вышли на свою номинальную мощность. Благодаря этому удалось увеличить производство электроэнергии внутри страны.

"Все девять атомных блоков вышли на номинальную мощность. Кроме того, вчера вечером увеличился импорт электроэнергии до 1000 МВт. Это все привело к тому, что ситуация улучшается. Как всегда: в первые несколько суток после атаки РФ ситуация с подачей электроэнергии ухудшается, а потом улучшается. Ничего нового здесь нет, все, как всегда", — заявил Омельченко.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине частично отменили отключение света. Ситуация с электроэнергией улучшается.

Также стало известно, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что россияне совершили целенаправленную атаку на подстанции двух украинских атомных электростанций.