Ховали в броньованій капсулі: інкасатори вивозили ухилянтів за кордон (відео)

$1500 за дорогу зі Львова до Берегова і ще $15000 — до українсько-угорського кордону. Такі тарифи встановили для військовозобов'язаних інкасатори одного з банків, які перевозили їх у броньованому автомобілі, допомагаючи втекти за межі України.

Чоловіків призовного віку ховали всередині спеціальної капсули всередині броньовика, повідомили в Державній прикордонній службі України.

За інформацією ДПСУ, співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону, Нацполіції та СБУ викрили незаконний канал переправлення чоловіків за кордон і за силової підтримки військовослужбовців відділу прикордонної служби "Лужанка" та спецпідрозділу КОРД зупинили інкасаторський автомобіль, що їхав з увімкненими проблисковими маячками.

Два співробітники банку в службовому авто везли до кордону з Угорщиною чергового "клієнта", який уже встиг заплатити їм "за проїзд". Решту грошей він мав передати після потрапляння на територію сусідньої держави.

Затримання відбулося біля села Яноші Берегівського району. Чоловік, якого перевозили, мав вирушити до лісу, щоб пішки перейти кордон.

Чоловік заплатив $1500 і мав виплатити решту суми після перетину кордону Фото: Нацполiцiя Украiни

Наразі всіма трьома фігурантами займається поліція. За інформацією правоохоронців, інкасатори — жителі Львівської області, яким 42 роки та 58 років. У них виявлено службові посвідчення.

У співробітників інкасаторської служби були при собі посвідчення Фото: Нацполiцiя Украiни

Слідчі Берегівського районного відділу поліції кваліфікували дії затриманих за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють можливих спільників у цій схемі.

