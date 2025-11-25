Прятали в бронированной капсуле: инкассаторы вывозили уклонистов за границу (видео)

$1500 за дорогу со Львова до Берегово и еще $15000 – до украинско-венгерской границы. Такие тарифы установили для военнообязанных инкассаторы одного из банков, которые перевозили их в бронированном автомобиле, помогая сбежать за пределы Украины.

Мужчин призывного возраста прятали внутри специальной капсулы внутри броневика, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По информации ГПСУ, сотрудники Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского отряда, Нацполиции и СБУ разоблачили незаконный канал переправки мужчин за границу и при силовой поддержке военнослужащих отдела пограничной службы "Лужанка" и спецподразделения КОРД остановили инкассаторский автомобиль, которые ехал с включенными проблесковыми маячками.

Два сотрудника банка в служебном авто везли к границе с Венгрией очередного "клиента", который уже успел заплатить им "за проезд". Остальные деньги он должен был передать после попадания на территорию соседнего государства.

Відео дня

Задержание произошло возле села Яноши Береговского района. Мужчина, которого перевозили, должен был отправиться в лес, чтобы пешком перейти границу.

Мужчина заплатил $1500 и должен был выплатить остальную сумму после пересечения границы Фото: Нацполиция Украины

Сейчас всеми тремя фигурантами занимается полиция. По информации правоохранителей, инкассаторы – жители Львовской области, которым 42 года и 58 лет. У них обнаружены служебные удостоверения.

У сотрудников инкассаторской службы были при себе удостоверения Фото: Нацполиция Украины

Следователи Береговского районного отдела полиции квалифицировали действия задержанных по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают возможных подельников в этой схеме.

Напомним, адвокат на иномарке снес шлагбаум и пересек границу с Венгрией.

Также сообщалось, что на Харьковщине исчез адвокат, который вместе с двумя пенсионерками помогал уклонистам.