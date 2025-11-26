Всупереч війні: пара зіграла весілля в день масового обстрілу Києва 25 листопада (відео)

Масований обстріл Києва російськими окупантами 25 листопада не завадив закоханим стати сім'єю, а весільну фотосесію вони влаштували просто на тлі свого будинку з розбитими вікнами після прильоту.

Психологиня Анна Запорізька опублікувала в соцмережі кадри, зроблені о 7 годині ранку в її будинку в Києві. На відео — житло після нічного обстрілу української столиці. Усі панорамні вікна в ньому розбиті, і осколки скла валяються як усередині приватного житла, так і навколо нього.

За словами героїні — це не перший подібний випадок, просто минулого разу скло не повилітало.

Уже за кілька годин усі осколки прибрали, а власники будинку обговорюють питання заміни вікон, оскільки ці "ось-ось упадуть".

Те, що трапилося, не завадило закоханим зіграти весілля, і наприкінці відео наречений і наречена щасливі позують біля розбитих шибок о 10 годині ранку 25 листопада, а за півтори години в них мав відбутися розпис.

"На щастя! Люблю українців! І дітей у війну народжують, і бізнес(и) відкривають, і одружуються", — йдеться у підписі.

Авторка натякає, що, якщо вірити прикметам, розбите на весіллі скло обіцяє щастя.

"За давньою українською весільною традицією скло б'ється до щастя. Уявіть свій масштаб! Будьте щасливі!", "По-перше вітаю з весіллям! Довгого щасливого подружнього життя! Ну а по-друге, спасибі, що взяв грошима, нехай це буде найбільша неприємність у вашому житті... хоча, звичайно, неприємно", "Нервова система — рівень Бог! Ви найкращі!", "Скло б'ється на щастя! Точно сімейне життя буде найщасливішим", — пишуть користувачі під відео.

Обстріл Києва 25 листопада: що відомо

Російські окупанти завдали ударів по Києву 25 листопада, застосувавши десятки дронів і ракет. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько 1 ночі через загрозу балістики. Також повідомлялося про те, що в бік Києва летять ракети типу "Калібр". Згодом ворог запустив аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" із літака МіГ-31.

У місті почалися перебої з електро- та водопостачанням. У кількох будинках у Києві сталася пожежа, зокрема в Дарницькому районі.

Близько 7 ранку Росія завдала ще одного ракетного удару по Києву — ворог використовував крилаті ракети Х-59/69, "Кинджали", а також ударні дрони.

Уранці 25 листопада командування Повітряних сил повідомило про результати відбиття ракет і дронів, якими РФ обстріляла Київ. З'ясувалося, що українській столиці загрожувало сім балістичних ракет — чотири Х-47М2 "Кинджал" і три "Іскандер-М". Згідно зі звітом, вдалося збити всі балістичні "Іскандери" та один із чотирьох "Кинджалів". Крім того, росіяни застосували 15 крилатих ракет: сили ППО збили п'ять із семи "Іскандер-К" і п'ять із восьми "Калібрів".

Удень 25 листопада міський голова Києва Віталій Кличко розповів про наслідки російського удару по столиці. Станом на 12 годину було відомо про загибель сімох людей. Четверо з них — водії, які перебували біля складу торговельної мережі Novus, з'ясували медіа. Під час атаки ЗС РФ постраждали багатоквартирні будинки в трьох районах Києва. Один із пошкоджених будинків — 22-поверхівка, у яку дрон врізався між 3 і 4 поверхами. Тим часом на інфографіці з траєкторією ракет і дронів показали, що більшість засобів ураження спрямовувалися на столицю, а менша частина — на Одесу.

Нагадуємо, вдень 25 листопада стало відомо про загибель українського бутафора з "Шоу довгоносиків", який загинув від російського "Шахеда". У Молдові розповіли про виявлення російського дрона-камікадзе, який приземлився на даху житлового будинку.