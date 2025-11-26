Вопреки войне: пара сыграла свадьбу в день массового обстрела Киева 25 ноября (видео)

Массированный обстрел Киева российскими оккупантами 25 ноября не помешал влюбленным стать семьей, а свадебную фотосессию они устроили прямо на фоне своего дома с разбитыми окнами после прилета.

Психолог Анна Запорожская опубликовала в соцсети кадры, сделанные в 7 часов утра в ее доме в Киеве. На видео – жилье после ночного обстрела украинской столицы. Все панорамные окна в нем разбиты, и осколки стекла валяются как внутри частного жилья, так и вокруг него.

По словам героини – это не первый подобный случай, просто в прошлый раз стекла не повылетали.

Уже через несколько часов все осколки были убраны, а владельцы дома обсуждают вопрос замены окон, поскольку эти "вот-вот упадут".

Случившееся не помешало влюбленным сыграть свадьбу, и в конце видео жених и невеста счастливые позируют у разбитых стекол в 10 часов утра 25 ноября, а через полтора часа у них должна была состояться роспись.

"На счастье! Люблю украинцев! И детей в войну рожают и бизнес(а) открывают, и женятся", – говорится в подписи.

Автор намекает, что, если верить приметам, разбитое на свадьбе стекло сулит счастье.

"По давней украинской свадебной традиции стекло бьется к счастью. Представьте свой масштаб! Будьте счастливы!", "Во-первых поздравляю со свадьбой! Долгой счастливой супружеской жизни! Ну а во-вторых, спасибо, что взял деньгами, пусть это будет самая большая неприятность в вашей жизни… хотя, конечно, неприятно", "Нервная система – уровень Бог! Вы лучшие!", "Стекло бьется к счастью! Точно семейная жизнь будет самой счастливой", – пишут пользователи под видео.

Обстрел Киева 25 ноября: что известно

Российские оккупанты нанесли удары по Киеву 25 ноября, применив десятки дронов и ракет. Воздушную тревогу в столице объявили около 1 ночи из-за угрозы баллистики. Также сообщалось о том, что в сторону Киева летят ракеты типа "Калибр". Впоследствии враг запустил аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" с самолета МиГ-31.

В городе начались перебои с электро- и водоснабжением. В нескольких домах в Киеве произошел пожар, в частности в Дарницком районе.

Около 7 утра Россия нанесла еще один ракетный удар по Киеву — враг использовал крылатые ракеты Х-59/69, "Кинжалы", а также ударные дроны.

Утром 25 ноября командование Воздушных сил сообщило о результатах отражения ракет и дронов, которыми РФ обстреляла Киев. Выяснилось, что украинской столице угрожало семь баллистических ракет — четыре Х-47М2 "Кинжал" и три "Искандер-М". Согласно отчету, удалось сбить все баллистические "Искандеры" и один из четырех "Кинжалов". Кроме того, россияне применили 15 крылатых ракет: силы ПВО сбили пять из семи "Искандер-К" и пять из восьми "Калибров".

Днем 25 ноября городской голова Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях российского удара по столице. По состоянию на 12 часов было известно о гибели семи человек. Четверо из них — водители, которые находились возле склада торговой сети Novus, выяснили медиа. Во время атаки ВС РФ пострадали многоквартирные дома в трех районах Киева. Один из поврежденных домов — 22-этажка, в которой дрон врезался между 3 и 4 этажами. Между тем на инфографике с траекторией ракет и дронов показали, что большинство средств поражения направлялись на столицу, а меньшая часть — на Одессу.

Напоминаем, днем 25 ноября стало известно о гибели украинского бутафора из "Шоу долгоносиков", который погиб от российского "Шахеда". В Молдове рассказали об обнаружении российского дрона-камикадзе, который приземлился на крыше жилого дома.