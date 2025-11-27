Киянин привласнив квартиру покійного друга і "продав" її своїй дружині за 1,5 млн

Квартиру на Оболоні, якою підозрюваний заволодів незаконно, він оцінив у півтора мільйона гривень і зробив покупцем свою дружину. Але жодної копійки за житло жінка, як виявилося, не заплатила.

Житлом він заволодів обманним шляхом, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Слідство встановило, що киянин товаришував із чоловіком, який успадкував житло на Оболоні, але не зареєстрував право власності на нього. Дізнавшись про це, фігурант справи переконав спадкоємця, що є фахівцем з нерухомості та допоможе зареєструвати право власності на квартиру.

Товариш оформив для нього довіреність на представництво його інтересів і розпорядження майном. Однак буквально невдовзі після передання документів киянин раптово помер, про що підозрюваний точно знав, оскільки особисто виявив його тіло у квартирі та повідомив про це в поліцію.

Того ж дня, маючи довіреність, яка стала недійсною через смерть чоловіка, "спеціаліст з нерухомості" звернувся до приватного нотаріуса та уклав від імені померлого договір купівлі-продажу квартири зі своєю дружиною, оцінивши нерухомість у 1,5 млн грн. Щоправда, гроші за квартиру жінка не платила.

Коли злочинну схему розкрили, на нерухомість було накладено арешт, а 44-річному ділку оголосили про підозру в заволодінні квартирою шляхом обману (ч. 5 ст. 190 КК України).

