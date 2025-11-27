Киевлянин присвоил квартиру покойного друга и "продал" ее своей жене за 1,5 млн

Квартиру на Оболони, которой подозреваемый завладел незаконно, он оценил в полтора миллиона гривен и сделал покупательницей свою жену. Но ни копейки за жилье женщина, как оказалось, не заплатила.

Жильем он завладел обманным путем, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Следствие установило, что киевлянин дружил с мужчиной, который унаследовал жилье на Оболони, но не зарегистрировал право собственности на него. Узнав об этом, фигурант дела убедил наследника, что является специалистом по недвижимости и поможет зарегистрировать право собственности на квартиру.

Товарищ оформил для него доверенность на представительство его интересов и распоряжение имуществом. Однако буквально вскоре после передачи документов киевлянин внезапно умер, о чем подозреваемый точно знал, поскольку лично обнаружил его тело в квартире и сообщил об этом в полицию.

В тот же день, имея доверенность, которая стала недействительной из-за смерти мужчины, "специалист по недвижимости" обратился к частному нотариусу и заключил от имени умершего договор купли-продажи квартиры со своей женой, оценив недвижимость в 1,5 млн грн. Правда, деньги за квартиру женщина не платила.

Когда преступная схема раскрылась, на недвижимость был наложен арест, а 44-летнему дельцу объявили о подозрении в завладении квартирой путем обмана (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

