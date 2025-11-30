Переказ про Андрія Первозванного: як апостол передбачив появу Києва

30 листопада в Україні традиційно відзначають День Андрія — свято, яке тісно пов'язане не тільки з народними обрядами, а й з давньою легендою про апостола Андрія Первозванного і зародження Києва.

За переказами, Андрій Первозванний був одним із дванадцяти апостолів і першим, хто дійшов пішки до українських земель. Про традиції та легенди, які виникли навколо Дня Андрія, поговорили головна редакторка Фокуса Марія Скібінська та етнологиня Вікторія Павленко.

Стародавні літописи стверджують, що, піднявшись на київські пагорби, він побачив місцевість, де колись простягалося велике море. Опинившись на височині, апостол нібито вимовив пророчі слова: тут виникне прекрасне і велике місто. Саме на тому місці, за легендою, він встановив хрест, і сьогодні там височіє Андріївська церква, одна з найвідоміших архітектурних перлин столиці.

З цього пророцтва, вважають історики, бере початок переказ про народження Києва і подальший розвиток Київської Русі.

"Цю легенду ще зі школи пам'ятаю, якось вона дуже відклалася в голові. Вважається, що Андрій Первозванний був одним із дванадцяти апостолів, і першим, хто дійшов пішки саме до наших місць. Вважається, що до моменту, коли він прийшов на цю територію, тут було велике море. І коли Андрій Первозванний піднявся на київські гори, то поставив там хрест. Ми знаємо, що Київ це досить нерівна місцевість. Якщо ви гуляєте вуличками, ви знаєте, що інколи потрібно, то підніматися, то спускатися", — розповіла Вікторія.

Історики вважають, що з пророцтва бере початок переказ про народження Києва Фото: З відкритих джерел

Андрій Первозванний продовжував свою місію й надалі та невпинно проповідував християнство, навертаючи язичників до віри. Така діяльність викликала гнів імператора Нерона, відомого жорстокими переслідуваннями християн. За наказом правителя апостола схопили, ув'язнили, а згодом розіп'яли. Навіть піддаючись нелюдським тортурам, він не втратив сили духу і молився до останнього подиху.

Сьогодні легенда про Андрія Первозванного нагадує не тільки про витоки християнства, а й про давній духовний зв'язок української культури з постаттю апостола.

