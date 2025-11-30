День Андрея Первозваного: как апостол предсказал основание Киева (видео)

30 ноября в Украине традиционно отмечают День Андрея — праздник, который тесно связан не только с народными обрядами, но и с древней легендой об апостоле Андрее Первозванном и зарождении Киева.

По преданию, Андрей Первозванный был одним из двенадцати апостолов и первым, кто дошел пешком до украинских земель. О традициях и легендах, которые возникли вокруг Дня Андрея поговорили главная редактор Фокусу Мария Скибинска и этнолог Виктория Павленко.

Древние летописи утверждают, что, поднявшись на киевские холмы, он увидел местность, где когда-то простиралось большое море. Оказавшись на возвышенности, апостол якобы произнес пророческие слова: здесь возникнет прекрасный и великий город. Именно на том месте, по легенде, он установил крест, и сегодня там возвышается Андреевская церковь, одна из самых известных архитектурных жемчужин столицы.

С этого пророчества, считают историки, берет начало предание о рождении Киева и дальнейшем развитии Киевской Руси.

"Эту легенду еще со школы помню, как-то она очень отложилась в голове. Считается, что Андрей Первозванный был одним из двенадцати апостолов, и первым, кто дошел пешком именно до наших мест. Считается, что до момента, когда он пришел на эту территорию, здесь было большое море. И когда Андрей Первозванный поднялся на киевские горы, то поставил там крест. Мы знаем, что Киев это довольно неровная местность. Если вы гуляете по улочкам, вы знаете, что иногда нужно, то подниматься, то спускаться", — рассказала Виктория.

Андрей Первозванный продолжал свою миссию и в дальнейшем и неустанно проповедовал христианство, обращая язычников в веру. Такая деятельность вызвала гнев императора Нерона, известного жестокими преследованиями христиан. По приказу правителя апостола схватили, заключили в тюрьму, а впоследствии распяли. Даже подвергаясь нечеловеческим пыткам, он не потерял силы духа и молился до последнего вздоха.

Сегодня легенда об Андрее Первозванном напоминает не только об истоках христианства, но и о древней духовной связи украинской культуры с фигурой апостола.

